Смотреть онлайн Ботафого - ЛДУ Кито 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Ботафого — ЛДУ Кито, 4 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Wilmar Roldan.
Превью матча Ботафого — ЛДУ Кито
Команда Ботафого в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Wilmar Roldan (Колумбия).
За последние 17 матчей судья показал 83 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 12 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 41% (7 из 17 матчей) Wilmar Roldan назначал пенальти