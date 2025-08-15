Фрибет 15000₽
15.08.2025

Смотреть онлайн Ботафого - ЛДУ Кито 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: БотафогоЛДУ Кито, 4 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Wilmar Roldan.

МСК, 4 тур, Стадион: Маракана
Кубок Либертадорес
Ботафого
Guimaraes 1'
Завершен
1 : 0
15 августа 2025
ЛДУ Кито
Смотреть онлайн
Guimaraes - Ботафого icon
1'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3
Текстовая трансляция
1'
Guimaraes - 1-ый Гол
13'
Угловой
ЛДУ Кито - Угловой
28'
Угловой
Ботафого - Угловой
39'
Угловой
Ботафого - Угловой
45+3'
Угловой
ЛДУ Кито - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,3
57'
Угловой
ЛДУ Кито - Угловой
78'
Угловой
ЛДУ Кито - Угловой
86'
Угловой
Ботафого - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3

Превью матча Ботафого — ЛДУ Кито

Команда Ботафого в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 6-0.

Ботафого Ботафого
12
Бразилия
John Victor
2
Бразилия
Vitinho
57
David Ricardo
20
Аргентина
Alexander Barboza
13
Бразилия
Алекс Теллеш
17
Бразилия
Marlon Freitas
35
Бразилия
Danilo
7
Бразилия
Artur
10
Венесуэла
Джефферсон Саварино
8
Аргентина
Alvaro Montoro
98
Бразилия
Артур Кабрал
Тренер
Италия
Davide Ancelotti
ЛДУ Кито ЛДУ Кито
1
Эквадор
Gonzalo Valle
4
Гаити
Рикардо Аде
3
Эквадор
Ричард Мина
33
Эквадор
Leonel Quinonez
8
Эквадор
Карлос Груэсо
14
Эквадор
Хосе Кинтерос
15
Боливия
Gabriel Alejandro Villamil Cortez
20
Чили
Fernando Cornejo
29
Эквадор
Bryan Ramirez
9
Аргентина
Lisandro Alzugaray
16
Колумбия
Jeison Medina
Тренер
Бразилия
Тиаго Нунес

Статистика матча

Владение мячом
Ботафого Ботафого
50%
ЛДУ Кито ЛДУ Кито
50%
Атаки
76
115
Угловые
3
4
Фолы
4
17
Удары (всего)
5
5
Удары мимо ворот
6
9
Удары в створ ворот
3
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Wilmar Roldan (Колумбия).

икон Карточки

За последние 17 матчей судья показал 83 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.9 за матч) и 12 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 41% (7 из 17 матчей) Wilmar Roldan назначал пенальти

