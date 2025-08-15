Смотреть онлайн Ботафого - ЛДУ Кито 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Ботафого — ЛДУ Кито, 4 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана. Судить этот матч будет Wilmar Roldan.