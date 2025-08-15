Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
15.08.2025

Смотреть онлайн Либертад - Ривер Плейт 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: ЛибертадРивер Плейт, 4 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Др. Никола Леос. Судить этот матч будет Вилтон Перейра Сампайо.

МСК, 4 тур, Стадион: Эстадио Др. Никола Леос
Кубок Либертадорес
Либертад
Завершен
0 : 0
15 августа 2025
Ривер Плейт
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 3,0
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
12'
Угловой
Либертад - Угловой
15'
Угловой
Либертад - Угловой
34'
Угловой
Либертад - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,0
47'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
59'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
76'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
77'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 3,0

Превью матча Либертад — Ривер Плейт

Либертад Либертад
1
Уругвай
Мартин Сильва
2
Парагвай
Ivan Ramirez
4
Парагвай
Nestor Gimenez
5
Парагвай
Диего Виейра
3
Парагвай
Роберт Рохас
6
Парагвай
Alvaro Marcial Campuzano
21
Парагвай
Lucas Sanabria
20
Парагвай
Hugo Fernandez
18
Парагвай
Ivan Franco
10
Парагвай
Лоренсо Мельгарехо
11
Парагвай
Gustavo Aguilar
Тренер
Парагвай
Серджио Агуино
Ривер Плейт Ривер Плейт
1
Аргентина
Франко Армани
21
Аргентина
Маркос Акуна
17
Чили
Пауло Диас
14
Уругвай
Juan Sebastian Boselli Graf
4
Аргентина
Gonzalo Montiel
23
Парагвай
Matias Galarza
24
Аргентина
Энцо Перес
22
Kevin Castano
11
Аргентина
Факундо Колидио
9
Колумбия
Мигель Анхель Борха
39
Аргентина
Santiago Lencina
Тренер
Аргентина
Марсело Галлардо

История последних встреч

Либертад
Либертад
Ривер Плейт
Либертад
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.08.2025
Ривер Плейт
Ривер Плейт
4:2
Либертад
Либертад
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Либертад Либертад
35%
Ривер Плейт Ривер Плейт
65%
Атаки
102
156
Угловые
3
5
Фолы
9
14
Удары (всего)
5
10
Удары мимо ворот
7
13
Удары в створ ворот
2
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Вилтон Перейра Сампайо (Бразилия).

икон Карточки

За последние 17 матчей судья показал 82 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 29% (5 из 17 матчей) Вилтон Перейра Сампайо назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Барыс Барыс
СКА СКА
12 Февраля
17:30
Спартак Спартак
ЦСКА ЦСКА
12 Февраля
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Локомотив Локомотив
12 Февраля
19:10
Сибирь Сибирь
Лада Лада
12 Февраля
15:30
AK Барс AK Барс
Торпедо Торпедо
12 Февраля
19:00
Нефтехимик Нефтехимик
ХК Сочи ХК Сочи
12 Февраля
19:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Барселона Барселона
12 Февраля
23:00
ХК Югра ХК Югра
Буран Воронеж Буран Воронеж
12 Февраля
17:00
Брентфорд Брентфорд
Арсенал Арсенал
12 Февраля
23:00
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
Северсталь Северсталь
12 Февраля
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA