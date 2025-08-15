Смотреть онлайн Либертад - Ривер Плейт 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Либертад — Ривер Плейт, 4 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Др. Никола Леос. Судить этот матч будет Вилтон Перейра Сампайо.
Превью матча Либертад — Ривер Плейт
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Вилтон Перейра Сампайо (Бразилия).
За последние 17 матчей судья показал 82 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 29% (5 из 17 матчей) Вилтон Перейра Сампайо назначал пенальти