Смотреть онлайн Ривер Плейт - Либертад 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Ривер Плейт — Либертад, 4 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль). Судить этот матч будет Andres Matonte.
Превью матча Ривер Плейт — Либертад
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Andres Matonte (Уругвай).
За последние 12 матчей судья показал 70 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 8% (1 из 12 матчей) Andres Matonte назначал пенальти