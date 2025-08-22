Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн Ривер Плейт - Либертад 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: Ривер ПлейтЛибертад, 4 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль). Судить этот матч будет Andres Matonte.

МСК, 4 тур, Стадион: Антонио Веспуччи Либерти (Монументаль)
Кубок Либертадорес
Ривер Плейт
Себастьян Дриусси 29'
Завершен
4 : 2
22 августа 2025
Либертад
Роберт Рохас 43'
Себастьян Дриусси icon
29'
Роберт Рохас icon
43'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Ривер Плейт
Пенальти
Ривер Плейт
Пенальти
Либертад icon
Пенальти
Ривер Плейт
Пенальти
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Либертад - Угловой
29'
Себастьян Дриусси - 1-ый Гол
43'
Угловой
Либертад - Угловой
43'
Роберт Рохас - 2-ой Гол
45'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
45+4'
Угловой
Либертад - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
50'
Угловой
Ривер Плейт - Угловой
78'
Угловой
Либертад - Угловой
90'
Угловой
Либертад - Угловой
90+3'
Угловой
Либертад - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1
1-ый
Ривер Плейт - Пенальти
2-ой
Ривер Плейт - Пенальти
2-ой
Либертад - Пенальти
4-ый
Ривер Плейт - Пенальти

Превью матча Ривер Плейт — Либертад

Ривер Плейт Ривер Плейт
1
Аргентина
Франко Армани
4
Аргентина
Gonzalo Montiel
28
Аргентина
Lucas Martinez
17
Чили
Пауло Диас
21
Аргентина
Маркос Акуна
24
Аргентина
Энцо Перес
34
Аргентина
Giuliano Galoppo
10
Колумбия
Хуан Фернандо Куинтеро
26
Аргентина
Ignacio Fernandez
11
Аргентина
Факундо Колидио
15
Аргентина
Себастьян Дриусси
Тренер
Аргентина
Марсело Галлардо
Либертад Либертад
1
Уругвай
Мартин Сильва
2
Парагвай
Ivan Ramirez
3
Парагвай
Роберт Рохас
5
Парагвай
Диего Виейра
4
Парагвай
Nestor Gimenez
6
Парагвай
Alvaro Marcial Campuzano
21
Парагвай
Lucas Sanabria
18
Парагвай
Ivan Franco
11
Парагвай
Gustavo Aguilar
20
Парагвай
Hugo Fernandez
10
Парагвай
Лоренсо Мельгарехо
Тренер
Парагвай
Серджио Агуино

Статистика матча

Владение мячом
Ривер Плейт Ривер Плейт
56%
Либертад Либертад
44%
Атаки
122
111
Угловые
2
6
Фолы
7
10
Удары (всего)
10
9
Удары мимо ворот
9,9,0
9,9,0
Удары в створ ворот
6,6,0
8,8,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andres Matonte (Уругвай).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 70 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 3 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 8% (1 из 12 матчей) Andres Matonte назначал пенальти

Комментарии к матчу
