Смотреть онлайн Университарио - Палмейрас 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Университарио — Палмейрас, 4 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Монументал. Судить этот матч будет Факундо Тельо.
Превью матча Университарио — Палмейрас
Команда Университарио в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Палмейрас, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-3. Команда Университарио в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Палмейрас забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 августа 2025 на поле команды Палмейрас, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Факундо Тельо (Аргентина).
За последние 16 матчей судья показал 83 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)
В 19% (3 из 16 матчей) Факундо Тельо назначал пенальти