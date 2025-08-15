Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес : Университарио — Палмейрас , 4 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Монументал . Судить этот матч будет Факундо Тельо .

Превью матча Университарио — Палмейрас

Команда Университарио в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Палмейрас, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-3. Команда Университарио в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Палмейрас забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 августа 2025 на поле команды Палмейрас, в том матче сыграли вничью.