15.08.2025

Смотреть онлайн Университарио - Палмейрас 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: УниверситариоПалмейрас, 4 тур . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Монументал. Судить этот матч будет Факундо Тельо.

МСК, 4 тур, Стадион: Эстадио Монументал
Кубок Либертадорес
Университарио
Завершен
0 : 4
15 августа 2025
Палмейрас
Густаво Гомес 7'
Jose Manuel Lopez 12'
Vitor Ferreira 30'
Jose Manuel Lopez 75'
Густаво Гомес icon
7'
Jose Manuel Lopez icon
12'
Vitor Ferreira icon
30'
Счет после первого тайма 0:3 : 2,1
Jose Manuel Lopez icon
75'
Матч закончился со счётом 0:4 : 2,1
Текстовая трансляция
7'
Густаво Гомес - 1-ый Гол
12'
Jose Manuel Lopez - 2-ой Гол
14'
Угловой
Палмейрас - Угловой
21'
Угловой
Университарио - Угловой
22'
Угловой
Университарио - Угловой
30'
Vitor Ferreira - 3-ий Гол
42'
Угловой
Палмейрас - Угловой
Счет после первого тайма 0:3 : 2,1
58'
Угловой
Палмейрас - Угловой
65'
Угловой
Палмейрас - Угловой
73'
Угловой
Палмейрас - Угловой
75'
Угловой
Палмейрас - Угловой
75'
Jose Manuel Lopez - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 0:4 : 2,1

Превью матча Университарио — Палмейрас

Команда Университарио в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Палмейрас, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-3. Команда Университарио в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Палмейрас забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 августа 2025 на поле команды Палмейрас, в том матче сыграли вничью.

Университарио Университарио
1
Уругвай
Себастьян Бритос
19
Перу
Эдисон Флорес
29
Перу
Альдо Корсо
3
Парагвай
Williams Riveros
5
Аргентина
Matias Ezequiel Di Benedetto
33
Перу
Cesar Velasquez
16
Аргентина
Мартин Перез Гуедес
18
Чили
Родриго Урена
17
Перу
Jairo Concha
20
Перу
Alex Valera
24
Перу
Энди Поло
Тренер
Уругвай
Жорже Фоссати
Палмейрас Палмейрас
21
Бразилия
Weverton
4
Аргентина
Agustin Giay
15
Парагвай
Густаво Гомес
13
Бразилия
Micael
22
Уругвай
Joaquin Piquerez
32
Уругвай
Emiliano Martinez
30
Бразилия
Лукас Эвангелиста
42
Аргентина
Jose Manuel Lopez
18
Бразилия
Mauricio
19
Парагвай
Ramon Sosa
9
Бразилия
Vitor Ferreira
Тренер
Португалия
Абель Феррейра

История последних встреч

Университарио
Университарио
Палмейрас
Университарио
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
22.08.2025
Палмейрас
Палмейрас
0:0
Университарио
Университарио
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Университарио Университарио
41%
Палмейрас Палмейрас
59%
Атаки
122
98
Угловые
2
6
Фолы
11
7
Удары (всего)
6
15
Удары мимо ворот
10
14
Удары в створ ворот
2
8

Статистика арбитра

Факундо Тельо

Главным арбитром назначен Факундо Тельо (Аргентина).

икон Карточки

За последние 16 матчей судья показал 83 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.2 за матч) и 5 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 19% (3 из 16 матчей) Факундо Тельо назначал пенальти

Комментарии к матчу
