Смотреть онлайн Палмейрас - Университарио 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Палмейрас — Университарио, 4 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Парк. Судить этот матч будет Piero Maza Gomez.
Превью матча Палмейрас — Университарио
Команда Палмейрас в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Piero Maza Gomez (Чили).
За последние 9 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.9 за матч) и 6 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 22% (2 из 9 матчей) Piero Maza Gomez назначал пенальти