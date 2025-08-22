Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.08.2025

Смотреть онлайн Палмейрас - Университарио 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: ПалмейрасУниверситарио, 4 тур . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Альянц Парк. Судить этот матч будет Piero Maza Gomez.

МСК, 4 тур, Стадион: Альянц Парк
Кубок Либертадорес
Палмейрас
Завершен
0 : 0
22 августа 2025
Университарио
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,1
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Университарио - Угловой
20'
Угловой
Палмейрас - Угловой
28'
Угловой
Университарио - Угловой
29'
Угловой
Палмейрас - Угловой
35'
Угловой
Университарио - Угловой
35'
Угловой
Университарио - Угловой
41'
Угловой
Университарио - Угловой
45+2'
Угловой
Палмейрас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
51'
Угловой
Университарио - Угловой
52'
Угловой
Университарио - Угловой
54'
Угловой
Университарио - Угловой
54'
Угловой
Университарио - Угловой
63'
Угловой
Университарио - Угловой
77'
Угловой
Палмейрас - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 1,1

Превью матча Палмейрас — Университарио

Команда Палмейрас в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-0.

Палмейрас Палмейрас
21
Бразилия
Weverton
13
Бразилия
Micael
15
Парагвай
Густаво Гомес
26
Бразилия
Мурило Серкейра
4
Аргентина
Agustin Giay
32
Уругвай
Emiliano Martinez
40
Бразилия
Allan Andrade Elias
7
Бразилия
Фелипе Андерсон
18
Бразилия
Mauricio
42
Аргентина
Jose Manuel Lopez
9
Бразилия
Vitor Ferreira
Тренер
Португалия
Абель Феррейра
Университарио Университарио
1
Уругвай
Себастьян Бритос
24
Перу
Энди Поло
27
Эквадор
Jose Carabali
40
Перу
Андресон Сантамария
5
Аргентина
Matias Ezequiel Di Benedetto
33
Перу
Cesar Velasquez
17
Перу
Jairo Concha
55
Перу
Jesus Castillo
16
Аргентина
Мартин Перез Гуедес
15
Аргентина
Диего Чурин
7
Эквадор
Jairo Velez
Тренер
Уругвай
Жорже Фоссати

Статистика матча

Владение мячом
Палмейрас Палмейрас
66%
Университарио Университарио
34%
Атаки
138
82
Угловые
4
10
Фолы
9
11
Удары (всего)
5
9
Удары мимо ворот
9
11
Удары в створ ворот
1
7

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Piero Maza Gomez (Чили).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 53 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.9 за матч) и 6 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 22% (2 из 9 матчей) Piero Maza Gomez назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Металлург Металлург
Амур Амур
20 Февраля
17:00
Автомобилист Автомобилист
Адмирал Адмирал
20 Февраля
17:00
Авангард Авангард
Сибирь Сибирь
20 Февраля
16:30
Нефтехимик Нефтехимик
Спартак Спартак
20 Февраля
19:30
Трактор Трактор
Северсталь Северсталь
20 Февраля
17:00
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
20 Февраля
19:00
Барыс Барыс
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
20 Февраля
17:30
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
Рубин Тюмень Рубин Тюмень
20 Февраля
15:00
Динамо-Алтай Динамо-Алтай
ХК Югра ХК Югра
20 Февраля
15:00
Дизель Пенза Дизель Пенза
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
20 Февраля
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA