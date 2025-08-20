Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Велес Сарсфилд - Форталеза 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: Велес СарсфилдФорталеза, 4 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Хосе Амальфитани. Судить этот матч будет Andres Rojas.

МСК, 4 тур, Стадион: Хосе Амальфитани
Кубок Либертадорес
Велес Сарсфилд
Maher Carrizo 7'
Tomas Ezequiel Galvan 28'
Завершен
2 : 0
20 августа 2025
Форталеза
Смотреть онлайн
Maher Carrizo icon
7'
Tomas Ezequiel Galvan icon
28'
Счет после первого тайма 2:0 : 2,4
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,4
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
7'
Maher Carrizo - 1-ый Гол
10'
Угловой
Форталеза - Угловой
12'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
17'
Угловой
Форталеза - Угловой
28'
Tomas Ezequiel Galvan - 2-ой Гол забит с передачи Jano Gordon
34'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
Счет после первого тайма 2:0 : 2,4
55'
Угловой
Велес Сарсфилд - Угловой
65'
Угловой
Форталеза - Угловой
67'
Угловой
Форталеза - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 2,4

Превью матча Велес Сарсфилд — Форталеза

Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
1
Tomas Marchiori
21
Аргентина
Jano Gordon
18
Аргентина
Лисандро Магаллан
6
Аргентина
Aaron Quiros
3
Аргентина
Elias Gomez
23
Аргентина
Rodrigo Aliendro
5
Чили
Claudio Baeza
28
Аргентина
Maher Carrizo
8
Аргентина
Tomas Ezequiel Galvan
39
Аргентина
Imanol Machuca
9
Аргентина
Braian Romero
Тренер
Аргентина
Гильермо Шелотто
Форталеза Форталеза
23
Бразилия
Элтон Лейте
14
Аргентина
Eros Nazareno Mancuso
33
Аргентина
Emanuel Britez
39
Бразилия
Gustavo Teixeira Lopes da Conceicao
6
Бразилия
Bruno Pacheco
88
Бразилия
Саша
17
Бразилия
Jose Welison
11
Бразилия
Marinho
38
Бразилия
Lucca Prior
26
Бразилия
Breno
18
Бразилия
Дейверсон
Тренер
Португалия
Renato Paiva

Статистика матча

Владение мячом
Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
54%
Форталеза Форталеза
46%
Атаки
128
97
Угловые
4
4
Фолы
12
18
Удары (всего)
7
7
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
3
3

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Andres Rojas (Колумбия).

икон Карточки

За последние 14 матчей судья показал 75 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.4 за матч) и 6 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 7% (1 из 14 матчей) Andres Rojas назначал пенальти

