Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.08.2025

Смотреть онлайн Пеньяроль - Расинг Авелланеда 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: ПеньярольРасинг Авелланеда, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Campeon del Siglo. Судить этот матч будет Рафаэл Клаус.

МСК, 4 тур, Стадион: Estadio Campeon del Siglo
Кубок Либертадорес
Пеньяроль
David Terans 78'
Завершен
1 : 0
13 августа 2025
Расинг Авелланеда
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
David Terans icon
78'
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,4
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
12'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
13'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
45+7'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
52'
Угловой
Расинг Авелланеда - Угловой
78'
David Terans - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0 : 3,4

Превью матча Пеньяроль — Расинг Авелланеда

Команда Пеньяроль в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-1. Команда Расинг Авелланеда, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-1. Команда Пеньяроль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Расинг Авелланеда забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 августа 2025 на поле команды Расинг Авелланеда, в том матче победу одержали хозяева.

Пеньяроль Пеньяроль
12
Чили
Брайан Кортес
17
Уругвай
Emanuel Gularte
23
Уругвай
Javier Mendez
34
Уругвай
Nahuel Herrera
15
Уругвай
Максимильяно Оливера
29
Аргентина
Эрик Ремеди
5
Уругвай
Ignacio Sosa Ospital
7
Уругвай
Javier Cabrera
24
Уругвай
Jesus Trindade
10
Уругвай
Leonardo Fernandez
11
Уругвай
Maximiliano Joaquin Silvera Cabo
Тренер
Уругвай
Диего Агуирре
Расинг Авелланеда Расинг Авелланеда
21
Чили
Габриэль Ариас
3
Аргентина
Marco Di Cesare
13
Аргентина
Сантьяго Соса
23
Аргентина
Nazareno Colombo
15
Уругвай
Gaston Martirena
5
Аргентина
Juan Nardoni
32
Аргентина
Агустин Алмендра
27
Аргентина
Gabriel Rojas
28
Аргентина
Santiago Solari
7
Колумбия
Duvan Vergara
9
Adrian Martinez
Тренер
Аргентина
Густаво Костас

История последних встреч

Пеньяроль
Пеньяроль
Расинг Авелланеда
Пеньяроль
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
20.08.2025
Расинг Авелланеда
Расинг Авелланеда
3:1
Пеньяроль
Пеньяроль
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Пеньяроль Пеньяроль
46%
Расинг Авелланеда Расинг Авелланеда
54%
Атаки
95
102
Угловые
4
1
Фолы
11
19
Удары (всего)
7
6
Удары мимо ворот
10
9
Удары в створ ворот
3
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Рафаэл Клаус (Бразилия).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 72 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 33% (6 из 18 матчей) Рафаэл Клаус назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Аталанта Аталанта
Кремонезе Кремонезе
9 Февраля
20:30
Рома Рома
Кальяри Кальяри
9 Февраля
22:45
Партизан Партизан
BC Dubai BC Dubai
9 Февраля
22:00
Вильярреал Вильярреал
Эспаньол Эспаньол
9 Февраля
23:00
Брешиа Брешиа
Виртус Болонья Виртус Болонья
9 Февраля
22:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Милан Милан
9 Февраля
22:30
Маккаби Раанана Маккаби Раанана
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
9 Февраля
21:55
ФК Порту ФК Порту
Спортинг Спортинг
9 Февраля
23:45
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
1w Team 1w Team
9 Февраля
22:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Маккаби Бнеи Раина Маккаби Бнеи Раина
9 Февраля
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA