Смотреть онлайн Пеньяроль - Расинг Авелланеда 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Пеньяроль — Расинг Авелланеда, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Campeon del Siglo. Судить этот матч будет Рафаэл Клаус.
Превью матча Пеньяроль — Расинг Авелланеда
Команда Пеньяроль в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-1. Команда Расинг Авелланеда, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-1. Команда Пеньяроль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Расинг Авелланеда забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 августа 2025 на поле команды Расинг Авелланеда, в том матче победу одержали хозяева.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Рафаэл Клаус (Бразилия).
За последние 18 матчей судья показал 72 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 3 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 33% (6 из 18 матчей) Рафаэл Клаус назначал пенальти