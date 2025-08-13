Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес : Пеньяроль — Расинг Авелланеда , 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Campeon del Siglo . Судить этот матч будет Рафаэл Клаус .

Превью матча Пеньяроль — Расинг Авелланеда

Команда Пеньяроль в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-1. Команда Расинг Авелланеда, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-1. Команда Пеньяроль в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Расинг Авелланеда забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 августа 2025 на поле команды Расинг Авелланеда, в том матче победу одержали хозяева.