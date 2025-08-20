Смотреть онлайн Расинг Авелланеда - Пеньяроль 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Расинг Авелланеда — Пеньяроль, 4 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Хуан Доминго Перо. Судить этот матч будет Wilmar Roldan.
Превью матча Расинг Авелланеда — Пеньяроль
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Wilmar Roldan (Колумбия).
За последние 17 матчей судья показал 85 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 12 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 41% (7 из 17 матчей) Wilmar Roldan назначал пенальти