20.08.2025

Смотреть онлайн Расинг Авелланеда - Пеньяроль 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: Расинг АвелланедаПеньяроль, 4 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион Хуан Доминго Перо. Судить этот матч будет Wilmar Roldan.

МСК, 4 тур, Стадион: Стадион Хуан Доминго Перо
Кубок Либертадорес
Расинг Авелланеда
Adrian Martinez 7'
Adrian Martinez 83'
Franco Pardo 90+4'
Завершен
3 : 1
20 августа 2025
Пеньяроль
Nahuel Herrera 15'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Adrian Martinez icon
7'
Nahuel Herrera icon
15'
Счет после первого тайма 1:1
Adrian Martinez icon
83'
Franco Pardo icon
90+4'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Расинг Авелланеда - Угловой
7'
Adrian Martinez - 1-ый Гол
14'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
15'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
15'
Nahuel Herrera - 2-ой Гол
19'
Угловой
Расинг Авелланеда - Угловой
22'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
26'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
44'
Угловой
Расинг Авелланеда - Угловой
44'
Угловой
Расинг Авелланеда - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
47'
Угловой
Расинг Авелланеда - Угловой
48'
Угловой
Расинг Авелланеда - Угловой
48'
Угловой
Расинг Авелланеда - Угловой
56'
Угловой
Расинг Авелланеда - Угловой
61'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
68'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
73'
Угловой
Расинг Авелланеда - Угловой
83'
Adrian Martinez - 3-ий Гол
90+4'
Franco Pardo - 4-ый Гол
90+8'
Угловой
Пеньяроль - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Расинг Авелланеда — Пеньяроль

Расинг Авелланеда Расинг Авелланеда
21
Чили
Габриэль Ариас
18
Аргентина
Franco Pardo
13
Аргентина
Сантьяго Соса
6
Аргентина
Маркос Рохо
15
Уругвай
Gaston Martirena
5
Аргентина
Juan Nardoni
32
Аргентина
Агустин Алмендра
27
Аргентина
Gabriel Rojas
28
Аргентина
Santiago Solari
9
Adrian Martinez
77
Уругвай
Adrian Balboa
Тренер
Аргентина
Густаво Костас
Пеньяроль Пеньяроль
12
Чили
Брайан Кортес
17
Уругвай
Emanuel Gularte
23
Уругвай
Javier Mendez
34
Уругвай
Nahuel Herrera
15
Уругвай
Максимильяно Оливера
24
Уругвай
Jesus Trindade
5
Уругвай
Ignacio Sosa Ospital
29
Аргентина
Эрик Ремеди
7
Уругвай
Javier Cabrera
80
Уругвай
David Terans
11
Уругвай
Maximiliano Joaquin Silvera Cabo
Тренер
Уругвай
Диего Агуирре

Статистика матча

Владение мячом
Расинг Авелланеда Расинг Авелланеда
65%
Пеньяроль Пеньяроль
35%
Атаки
126
51
Угловые
9
7
Фолы
14
10
Удары (всего)
11
8
Удары мимо ворот
19
10
Удары в створ ворот
7
6

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Wilmar Roldan (Колумбия).

икон Карточки

За последние 17 матчей судья показал 85 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5 за матч) и 12 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 41% (7 из 17 матчей) Wilmar Roldan назначал пенальти

Комментарии к матчу
