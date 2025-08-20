Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Сан-Паулу - Атлетико Насьональ 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: Сан-ПаулуАтлетико Насьональ, 4 тур . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Морумби. Судить этот матч будет Maximiliano Ramirez.

МСК, 4 тур, Стадион: Морумби
Кубок Либертадорес
Сан-Паулу
Pedro Henrique Ferreira da Silva 3'
Завершен
1 : 1
20 августа 2025
Атлетико Насьональ
Альфредо Морелос 70'
Pedro Henrique Ferreira da Silva icon
3'
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
Альфредо Морелос icon
70'
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,4
Сан-Паулу
Пенальти
Atletico Nacional icon
Пенальти
Atletico Nacional icon
Пенальти
Сан-Паулу
Пенальти
Atletico Nacional icon
Пенальти
Сан-Паулу
Пенальти
Сан-Паулу
Пенальти
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
3'
Pedro Henrique Ferreira da Silva - 1-ый Гол
15'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
18'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
38'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
42'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
44'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 3,4
49'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
54'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
70'
Альфредо Морелос - 2-ой Гол
86'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 3,4
1-ый
Сан-Паулу - Пенальти
2-ой
Atletico Nacional - Пенальти
3-ий
Atletico Nacional - Пенальти
3-ий
Сан-Паулу - Пенальти
4-ый
Atletico Nacional - Пенальти
4-ый
Сан-Паулу - Пенальти
5-ый
Сан-Паулу - Пенальти

Превью матча Сан-Паулу — Атлетико Насьональ

Сан-Паулу Сан-Паулу
23
Бразилия
Рафаэль
32
Венесуэла
Науэль Феррареси
28
Аргентина
Alan Franco
35
Бразилия
Jose Monteiro
6
Португалия
Седрик Соарес
21
Парагвай
Damian Bobadilla
20
Бразилия
Маркос Баия
13
Аргентина
Enzo Diaz
15
Бразилия
Rodrigo Huendra Almeida Mendonca
10
Бразилия
Luciano
17
Бразилия
Андре Оливейра Сильва
Тренер
Аргентина
Эрнан Креспо
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
1
Колумбия
Давид Оспина
6
Колумбия
Felipe Roman
23
Колумбия
Juan Arias
16
Колумбия
Уильям Тесильо
13
Уругвай
Camilo Candido
10
Колумбия
Эдвин Кардона
21
Колумбия
Джорман Кампусано
80
Колумбия
Juan Zapata
18
Колумбия
Marino Hinestroza
9
Колумбия
Альфредо Морелос
7
Колумбия
Марлос Морено
Тренер
Аргентина
Хавьер Марсело Гандольфи

Статистика матча

Владение мячом
Сан-Паулу Сан-Паулу
54%
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
46%
Атаки
70
84
Угловые
4
5
Фолы
9
3
Удары (всего)
5
3
Удары мимо ворот
12,12,0
6,6,0
Удары в створ ворот
7,7,0
4,4,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Maximiliano Ramirez (Аргентина).

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 12 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4 за матч) и 1 красных (в среднем 0.3 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Maximiliano Ramirez назначал пенальти

Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA