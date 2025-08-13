Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес : Атлетико Насьональ — Сан-Паулу , 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо . Судить этот матч будет Gustavo Tejera .

Превью матча Атлетико Насьональ — Сан-Паулу

Команда Атлетико Насьональ в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0. Команда Сан-Паулу, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-4. Команда Атлетико Насьональ в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Сан-Паулу забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 августа 2025 на поле команды Сан-Паулу, в том матче сыграли вничью.