Смотреть онлайн Атлетико Насьональ - Сан-Паулу 13.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Кубок Либертадорес: Атлетико Насьональ — Сан-Паулу, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо. Судить этот матч будет Gustavo Tejera.
Превью матча Атлетико Насьональ — Сан-Паулу
Команда Атлетико Насьональ в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0. Команда Сан-Паулу, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-4. Команда Атлетико Насьональ в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Сан-Паулу забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 августа 2025 на поле команды Сан-Паулу, в том матче сыграли вничью.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Gustavo Tejera (Уругвай).
За последние 15 матчей судья показал 59 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 20% (3 из 15 матчей) Gustavo Tejera назначал пенальти