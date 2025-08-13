Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
13.08.2025

Смотреть онлайн Атлетико Насьональ - Сан-Паулу 13.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйКубок Либертадорес: Атлетико НасьональСан-Паулу, 4 тур . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Атанасио Жирардо. Судить этот матч будет Gustavo Tejera.

МСК, 4 тур, Стадион: Атанасио Жирардо
Кубок Либертадорес
Атлетико Насьональ
Завершен
0 : 0
13 августа 2025
Сан-Паулу
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
10'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
14'
Atletico Nacional - Незабитый пенальти
19'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
32'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
40'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
41'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
56'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
68'
Atletico Nacional - Незабитый пенальти
68'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
74'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
90+3'
Угловой
Сан-Паулу - Угловой
90+6'
Угловой
Atletico Nacional - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,2

Превью матча Атлетико Насьональ — Сан-Паулу

Команда Атлетико Насьональ в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-0. Команда Сан-Паулу, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 2-4. Команда Атлетико Насьональ в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Сан-Паулу забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 20 августа 2025 на поле команды Сан-Паулу, в том матче сыграли вничью.

Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
1
Колумбия
Давид Оспина
6
Колумбия
Felipe Roman
23
Колумбия
Juan Arias
16
Колумбия
Уильям Тесильо
13
Уругвай
Camilo Candido
21
Колумбия
Джорман Кампусано
80
Колумбия
Juan Zapata
18
Колумбия
Marino Hinestroza
10
Колумбия
Эдвин Кардона
7
Колумбия
Марлос Морено
9
Колумбия
Альфредо Морелос
Тренер
Аргентина
Хавьер Марсело Гандольфи
Сан-Паулу Сан-Паулу
23
Бразилия
Рафаэль
32
Венесуэла
Науэль Феррареси
35
Бразилия
Jose Monteiro
28
Аргентина
Alan Franco
6
Португалия
Седрик Соарес
25
Бразилия
Alisson
21
Парагвай
Damian Bobadilla
20
Бразилия
Маркос Баия
13
Аргентина
Enzo Diaz
10
Бразилия
Luciano
17
Бразилия
Андре Оливейра Сильва
Тренер
Аргентина
Эрнан Креспо

История последних встреч

Атлетико Насьональ
Атлетико Насьональ
Сан-Паулу
Атлетико Насьональ
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
20.08.2025
Сан-Паулу
Сан-Паулу
1:1
Атлетико Насьональ
Атлетико Насьональ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
55%
Сан-Паулу Сан-Паулу
45%
Атаки
108
73
Угловые
8
3
Фолы
15
8
Удары (всего)
14
3
Удары мимо ворот
18
5
Удары в створ ворот
1
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Gustavo Tejera (Уругвай).

икон Карточки

За последние 15 матчей судья показал 59 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.9 за матч) и 2 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 20% (3 из 15 матчей) Gustavo Tejera назначал пенальти

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Аталанта Аталанта
Кремонезе Кремонезе
9 Февраля
20:30
Рома Рома
Кальяри Кальяри
9 Февраля
22:45
Партизан Партизан
BC Dubai BC Dubai
9 Февраля
22:00
Вильярреал Вильярреал
Эспаньол Эспаньол
9 Февраля
23:00
Брешиа Брешиа
Виртус Болонья Виртус Болонья
9 Февраля
22:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Милан Милан
9 Февраля
22:30
Маккаби Раанана Маккаби Раанана
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
9 Февраля
21:55
ФК Порту ФК Порту
Спортинг Спортинг
9 Февраля
23:45
Nigma Galaxy Nigma Galaxy
1w Team 1w Team
9 Февраля
22:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Маккаби Бнеи Раина Маккаби Бнеи Раина
9 Февраля
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA