Смотреть онлайн Титаанит - ЙХТ 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия. Суоми-сарья (Третья лига). Хоккей: Титаанит — ЙХТ, 1 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Титаанит — ЙХТ
Команда Титаанит в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 26-64. Команда ЙХТ, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 32-39. Команда Титаанит в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 6. ЙХТ забивает 3, пропускает 4.