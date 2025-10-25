Смотреть онлайн Титаанит - C-Киеко 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия. Суоми-сарья (Третья лига). Хоккей: Титаанит — C-Киеко, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Титаанит — C-Киеко
Команда Титаанит в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 23-62. Команда C-Киеко, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 32-36. Команда Титаанит в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 6. C-Киеко забивает 3, пропускает 4.