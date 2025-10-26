Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Раахе-Киэкко - Риему 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияФинляндия. Суоми-сарья (Третья лига). Хоккей: Раахе-КиэккоРиему, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Финляндия. Суоми-сарья (Третья лига). Хоккей
Раахе-Киэкко
Завершен
5 : 3
26 октября 2025
Риему
Смотреть онлайн
Превью матча Раахе-Киэкко — Риему

Команда Раахе-Киэкко в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 33-30. Команда Риему, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 7 поражений с разницей шайб 20-37. Команда Раахе-Киэкко в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Риему забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Риему, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Раахе-Киэкко
Раахе-Киэкко
Риему
Раахе-Киэкко
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
28.09.2025
Риему
Риему
3:1
Раахе-Киэкко
Раахе-Киэкко
Игры 1 тур
02.11.2025
Титаанит
1:6
ЙХТ
Завершен
02.11.2025
Virkia
10:5
Сапко
Завершен
02.11.2025
Риему
3:2
Pepo HC
Завершен
01.11.2025
Laser HT
-:-
C-Киеко
Отменен
01.11.2025
Леки
3:0
ФПС
Завершен
01.11.2025
Pepo HC
1:3
Хантерс
Завершен
01.11.2025
Хаукат
7:4
ЙХТ
Завершен
01.11.2025
Muik Hockey
2:5
Сапко
Завершен
31.10.2025
ФПС
4:2
ЙХТ
Завершен
31.10.2025
Титаанит
3:8
Хаукат
Завершен
31.10.2025
Laser HT
7:2
Virkia
Завершен
31.10.2025
Хантерс
0:9
Леки
Завершен
31.10.2025
Раахе-Киэкко
6:3
Muik Hockey
Завершен
26.10.2025
Хаукат
4:2
Virkia
Завершен
26.10.2025
ЙХТ
6:2
Pepo HC
Завершен
26.10.2025
Раахе-Киэкко
5:3
Риему
Завершен
26.10.2025
Хантерс
-:-
C-Киеко
Отменен
25.10.2025
Laser HT
7:3
Риему
Завершен
25.10.2025
Титаанит
5:4
C-Киеко
Завершен
25.10.2025
ФПС
3:6
Virkia
Завершен
25.10.2025
Сапко
2:5
Хаукат
Завершен
25.10.2025
Muik Hockey
5:1
Pepo HC
Завершен
24.10.2025
Хантерс
5:2
Титаанит
Завершен
19.10.2025
ФПС
3:6
Раахе-Киэкко
Завершен
19.10.2025
Pepo HC
2:3
Хаукат
Завершен
19.10.2025
Сапко
0:1
Laser HT
Завершен
17.10.2025
Muik Hockey
3:2
ЙХТ
Завершен
17.10.2025
Титаанит
3:6
Laser HT
Завершен
17.10.2025
ФПС
1:3
Хантерс
Завершен
17.10.2025
Леки
5:6
Virkia
Завершен
15.10.2025
C-Киеко
0:5
Muik Hockey
Завершен
12.10.2025
Pepo HC
5:3
Хантерс
Завершен
12.10.2025
Риему
0:1
Muik Hockey
Завершен
12.10.2025
Раахе-Киэкко
6:1
Хаукат
Завершен
11.10.2025
Леки
4:2
ЙХТ
Завершен
11.10.2025
C-Киеко
6:5
Раахе-Киэкко
Завершен
11.10.2025
ФПС
12:1
Титаанит
Завершен
11.10.2025
Сапко
3:2
Muik Hockey
Завершен
11.10.2025
Хантерс
5:2
Риему
Завершен
10.10.2025
Pepo HC
-:-
Сапко
Отменен
10.10.2025
Леки
5:3
ФПС
Завершен
10.10.2025
ЙХТ
1:5
Laser HT
Завершен
10.10.2025
Virkia
-:-
C-Киеко
Отменен
05.10.2025
Laser HT
6:5
ФПС
Завершен
05.10.2025
Pepo HC
5:9
C-Киеко
Завершен
05.10.2025
Титаанит
3:2
Virkia
Завершен
05.10.2025
ЙХТ
2:5
Леки
Завершен
04.10.2025
Хаукат
5:4
Риему
Завершен
04.10.2025
Раахе-Киэкко
6:3
ФПС
Завершен
04.10.2025
Хантерс
4:7
Virkia
Завершен
04.10.2025
Muik Hockey
3:2
Леки
Завершен
03.10.2025
Титаанит
3:6
Pepo HC
Завершен
03.10.2025
Laser HT
-:-
Раахе-Киэкко
Отменен
28.09.2025
Хантерс
2:4
ЙХТ
Завершен
28.09.2025
Риему
3:1
Раахе-Киэкко
Завершен
27.09.2025
ФПС
5:2
Риему
Завершен
27.09.2025
Леки
3:2
Раахе-Киэкко
Завершен
27.09.2025
Pepo HC
2:5
ЙХТ
Завершен
26.09.2025
Muik Hockey
5:1
Virkia
Завершен
26.09.2025
Хаукат
5:2
Леки
Завершен
26.09.2025
C-Киеко
5:3
Laser HT
Завершен
26.09.2025
Сапко
-:-
ЙХТ
Отменен
24.09.2025
Хантерс
4:3
Хаукат
Завершен
24.09.2025
Титаанит
3:6
Сапко
Завершен
21.09.2025
Pepo HC
6:2
Титаанит
Завершен
21.09.2025
Риему
4:8
Muik Hockey
Завершен
21.09.2025
Раахе-Киэкко
3:8
Хантерс
Завершен
21.09.2025
Леки
4:2
Сапко
Завершен
20.09.2025
Laser HT
-:-
Хантерс
Отменен
20.09.2025
Леки
9:1
Титаанит
Завершен
20.09.2025
Virkia
5:4
ЙХТ
Завершен
20.09.2025
C-Киеко
5:8
Сапко
Завершен
20.09.2025
Pepo HC
5:9
Хаукат
Завершен
19.09.2025
Muik Hockey
-:-
Раахе-Киэкко
Отменен
19.09.2025
Хаукат
-:-
ФПС
Отменен
14.09.2025
Muik Hockey
2:1
Хаукат
Завершен
13.09.2025
Леки
6:2
C-Киеко
Завершен
13.09.2025
Титаанит
5:2
Риему
Завершен
13.09.2025
Сапко
5:1
Pepo HC
Завершен
13.09.2025
Virkia
-:-
Раахе-Киэкко
Отменен
12.09.2025
C-Киеко
5:4
Virkia
Завершен
12.09.2025
Раахе-Киэкко
4:3
ЙХТ
Завершен
12.09.2025
ФПС
8:0
Титаанит
Завершен
11.09.2025
Риему
-:-
Сапко
Отменен
