Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия. Суоми-сарья (Третья лига). Хоккей : Раахе-Киэкко — Риему , 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Раахе-Киэкко — Риему

Команда Раахе-Киэкко в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 33-30. Команда Риему, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 7 поражений с разницей шайб 20-37. Команда Раахе-Киэкко в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Риему забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Риему, в том матче победу одержали хозяева.