Смотреть онлайн Сапко - Хаукат 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия. Суоми-сарья (Третья лига). Хоккей: Сапко — Хаукат, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Talvisalon jaahalli.
Превью матча Сапко — Хаукат
Команда Сапко в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 24-16. Команда Хаукат, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 27-25. Команда Сапко в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Хаукат забивает 3, пропускает 3.