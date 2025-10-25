Смотреть онлайн Laser HT - Риему 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия. Суоми-сарья (Третья лига). Хоккей: Laser HT — Риему, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Оулун Энергия Арена.
Превью матча Laser HT — Риему
Команда Laser HT в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 21-14. Команда Риему, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений с разницей шайб 17-30. Команда Laser HT в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Риему забивает 2, пропускает 3.