Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия. Суоми-сарья (Третья лига). Хоккей : ЙХТ — Pepo HC , 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча ЙХТ — Pepo HC

Команда ЙХТ в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 23-30. Команда Pepo HC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 33-44. Команда ЙХТ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Pepo HC забивает 3, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Pepo HC, в том матче победу одержали гостьи.