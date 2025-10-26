Смотреть онлайн Хаукат - Virkia 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия. Суоми-сарья (Третья лига). Хоккей: Хаукат — Virkia, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:20 по московскому времени .
Превью матча Хаукат — Virkia
Команда Хаукат в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 32-27. Команда Virkia, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 31-29. Команда Хаукат в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Virkia забивает 3, пропускает 3.