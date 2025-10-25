Смотреть онлайн Muik Hockey - Pepo HC 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия. Суоми-сарья (Третья лига). Хоккей: Muik Hockey — Pepo HC, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Muik Hockey — Pepo HC
Команда Muik Hockey в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 29-13. Команда Pepo HC, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 32-39. Команда Muik Hockey в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Pepo HC забивает 3, пропускает 4.