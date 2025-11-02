Смотреть онлайн Virkia - Сапко 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия. Суоми-сарья (Третья лига). Хоккей: Virkia — Сапко, 1 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Virkia — Сапко
Команда Virkia в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 35-40. Команда Сапко, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 31-23. Команда Virkia в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 4. Сапко забивает 3, пропускает 2.