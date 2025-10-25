Смотреть онлайн ФПС - Virkia 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Финляндия — Финляндия. Суоми-сарья (Третья лига). Хоккей: ФПС — Virkia, 1 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Forssa Ice Hall.
Превью матча ФПС — Virkia
Команда ФПС в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 41-35. Команда Virkia, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 25-26. Команда ФПС в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 4. Virkia забивает 3, пропускает 3.