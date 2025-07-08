08.07.2025
Смотреть онлайн Тьяго Монтейро - Кристоф Негриту 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Тьяго Монтейро — Кристоф Негриту, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:50 по московскому времени и пройдет на корте Court 11.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 11
Challenger Braunschweig
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристоф Негриту - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кристоф Негриту - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кристоф Негриту - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Кристоф Негриту - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Кристоф Негриту - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Кристоф Негриту - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Кристоф Негриту - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Кристоф Негриту - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Кристоф Негриту - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Кристоф Негриту - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Тьяго Монтейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кристоф Негриту - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Кристоф Негриту - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
7
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
65%
92%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
Комментарии к матчу