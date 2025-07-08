Фрибет 15000₽
08.07.2025

Смотреть онлайн Ян Чоински - Ботик ван де Зандшульп 08.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Ян ЧоинскиБотик ван де Зандшульп, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 16:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 7.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 7
Challenger Braunschweig
Ян Чоински
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
08 июля 2025
Ботик ван де Зандшульп
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
0
4
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
42%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу
