08.07.2025
Смотреть онлайн Ян Чоински - Ботик ван де Зандшульп 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Ян Чоински — Ботик ван де Зандшульп, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 16:05 по московскому времени и пройдет на корте Court 7.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 7
Challenger Braunschweig
Завершен
(1:6, 0:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ян Чоински - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
42%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
