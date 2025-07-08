08.07.2025
Смотреть онлайн Андрэ Пеллегрино - Филип Мизолич 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Андрэ Пеллегрино — Филип Мизолич, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 14:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 7.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 7
Challenger Braunschweig
Завершен
(4:6, 1:6)
(4:6, 1:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Андрэ Пеллегрино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Андрэ Пеллегрино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Андрэ Пеллегрино - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Филип Мизолич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Филип Мизолич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Филип Мизолич - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
58%
66%
Реализация брейк - пойнтов
50%
56%
Комментарии к матчу