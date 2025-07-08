08.07.2025
Смотреть онлайн Roman Andres Burruchaga - Нерман Фатик 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Roman Andres Burruchaga — Нерман Фатик, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 12:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 5
Challenger Braunschweig
Завершен
(6:4, 3:6, 5:7)
1 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Нерман Фатик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Нерман Фатик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Нерман Фатик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Нерман Фатик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Нерман Фатик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Roman Andres Burruchaga - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Roman Andres Burruchaga - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Нерман Фатик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Нерман Фатик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Нерман Фатик - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
60%
74%
Реализация брейк - пойнтов
33%
56%
