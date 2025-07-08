08.07.2025
Смотреть онлайн Клемен Табур - Янник Ханфманн 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Клемен Табур — Янник Ханфманн, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте BRAWO CENTER COURT.
МСК, 1/16 финала, Корт: BRAWO CENTER COURT
Challenger Braunschweig
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Янник Ханфманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Янник Ханфманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Клемен Табур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Янник Ханфманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
57%
58%
Реализация брейк - пойнтов
10%
27%
Комментарии к матчу