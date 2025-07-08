08.07.2025
Смотреть онлайн Францеско Пассаро - Люка ван Аш 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Францеско Пассаро — Люка ван Аш, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 15:20 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 5
Challenger Braunschweig
Завершен
(7:6, 6:7, 7:6)
(7:6, 6:7, 7:6)
2 : 1
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Францеско Пассаро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Францеско Пассаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Люка ван Аш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Люка ван Аш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Люка ван Аш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Люка ван Аш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Люка ван Аш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Люка ван Аш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Люка ван Аш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Люка ван Аш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Люка ван Аш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Францеско Пассаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Францеско Пассаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Люка ван Аш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Люка ван Аш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Люка ван Аш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Францеско Пассаро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Люка ван Аш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Люка ван Аш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Люка ван Аш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Францеско Пассаро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 32 - Люка ван Аш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 34 - Францеско Пассаро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 35 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 36 - Люка ван Аш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 37 - Францеско Пассаро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 38 - Люка ван Аш - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
11
4
Двойные ошибки
3
15
Выигрыш первой подачи
77%
66%
Реализация брейк - пойнтов
36%
57%
Комментарии к матчу