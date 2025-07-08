08.07.2025
Смотреть онлайн Хуан Мануэль Черундоло - Федерико Арнабольди 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Хуан Мануэль Черундоло — Федерико Арнабольди, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 7.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 7
Challenger Braunschweig
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Федерико Арнабольди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Федерико Арнабольди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Федерико Арнабольди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Федерико Арнабольди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Федерико Арнабольди - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Федерико Арнабольди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Хуан Мануэль Черундоло - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Хуан Мануэль Черундоло - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
73%
58%
Реализация брейк - пойнтов
75%
0%
