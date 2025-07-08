08.07.2025
Смотреть онлайн Томас Мартин Этчеверри - Лука Павлович 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Томас Мартин Этчеверри — Лука Павлович, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 13:05 по московскому времени и пройдет на корте BRAWO CENTER COURT.
МСК, 1/16 финала, Корт: BRAWO CENTER COURT
Challenger Braunschweig
Завершен
(4:6, 4:6)
(4:6, 4:6)
0 : 2
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Томас Мартин Этчеверри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Томас Мартин Этчеверри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Томас Мартин Этчеверри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Лука Павлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Томас Мартин Этчеверри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Лука Павлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Томас Мартин Этчеверри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Томас Мартин Этчеверри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Лука Павлович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Томас Мартин Этчеверри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Лука Павлович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Томас Мартин Этчеверри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Лука Павлович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Лука Павлович - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
11
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
63%
85%
Реализация брейк - пойнтов
7%
43%
Комментарии к матчу