08.07.2025
Смотреть онлайн Diego Dedura-Palomero - Элиас Имер 08.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Braunschweig: Diego Dedura-Palomero — Элиас Имер, 1/16 финала . Начало встречи 08 июля 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 11.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 11
Challenger Braunschweig
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
08 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Diego Dedura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Diego Dedura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Diego Dedura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Элиас Имер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Элиас Имер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Diego Dedura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Diego Dedura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Элиас Имер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Diego Dedura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Элиас Имер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Diego Dedura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Diego Dedura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Diego Dedura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Элиас Имер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Diego Dedura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Элиас Имер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Diego Dedura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Diego Dedura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
70%
61%
Реализация брейк - пойнтов
67%
20%
