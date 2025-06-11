Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Панама - Никарагуа 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйАмерика - Чемпионат мира - Квалификация: ПанамаНикарагуа, 1/16 финала . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роммел Фернандез.

МСК, 1/16 финала, Стадион: Роммел Фернандез
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Панама
Cesar Augusto Yanis Velasco 56'
Исмаэль Диас 88'
90+3'
Завершен
3 : 0
11 июня 2025
Никарагуа
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
Cesar Augusto Yanis Velasco icon
56'
Исмаэль Диас icon
88'
Панама icon
90+3'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
24'
Угловой
Панама - Угловой
28'
Угловой
Панама - Угловой
35'
Угловой
Никарагуа - Угловой
36'
Угловой
Никарагуа - Угловой
37'
Угловой
Никарагуа - Угловой
45'
Угловой
Панама - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,2
52'
Угловой
Панама - Угловой
56'
Cesar Augusto Yanis Velasco - 1-ый Гол
73'
Угловой
Никарагуа - Угловой
76'
Угловой
Никарагуа - Угловой
88'
Исмаэль Диас - 2-ой Гол
90+3'
Панама - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Панама — Никарагуа

Команда Панама в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда Никарагуа, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Панама в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Никарагуа забивает 0, пропускает 0.

Панама Панама
1
Панама
Луис Мехиа
16
Панама
Andres Andrade
4
Панама
Фидель Эскобар
23
Панама
Михаэль Мурильо
13
Эквадор
Janpol Morales
18
Панама
Томас Родригез
26
Панама
Jorge Gutierrez
10
Панама
Исмаэль Диас
11
Панама
Edward Cedeno
8
Панама
Виктор Гриффит
21
Панама
Cesar Augusto Yanis Velasco
Тренер
Испания
Томас Кристиансен
Никарагуа Никарагуа
1
Никарагуа
Miguel Antonio Rodriguez Agurcia
5
Никарагуа
Justing Enrrique Cano Espinoza
3
Никарагуа
Oscar Acevedo
7
Никарагуа
Ariagner Medina
9
Никарагуа
Jaime Moreno
14
Никарагуа
Jason Coronel
21
Коста-Рика
Cristian Reyes
16
Никарагуа
Junior Arteaga
11
Никарагуа
Хуан Баррера
13
Коста-Рика
Ariel Isaac Arauz Artola
2
Никарагуа
Жосуе Куиджано
Тренер
Чили
Марко Антонио Фигуэроа Монтеро

Статистика матча

Владение мячом
Панама Панама
54%
Никарагуа Никарагуа
46%
Атаки
78
78
Угловые
5
5
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
6
1
Игры 1/16 финала
14.11.2025
Суринам
4:0
Сальвадор
Завершен
11.06.2025
Гондурас
2:0
Антигуа и Барбуда
Завершен
11.06.2025
Сальвадор
1:1
Суринам
Завершен
11.06.2025
Пуэрто-Рико
2:1
Сент Винсент и Гренадины
Завершен
11.06.2025
Коста-Рика
2:1
Тринидад и Тобаго
Завершен
11.06.2025
Гайана
3:0
Монтсеррат
Завершен
11.06.2025
Панама
3:0
Никарагуа
Завершен
11.06.2025
Ямайка
3:0
Гватемала
Завершен
11.06.2025
Доминиканская Республика
5:0
Доминика
Завершен
11.06.2025
Гаити
1:5
Куракао
Завершен
11.06.2025
Saint Lucia
2:1
Барбадос
Завершен
10.06.2025
Куба
1:2
Бермудские Острова
Завершен
10.06.2025
Сент Киттс и Невис
2:3
Гренада
Завершен
Комментарии к матчу
