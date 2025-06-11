Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Америка - Чемпионат мира - Квалификация : Панама — Никарагуа , 1/16 финала . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Роммел Фернандез .

Превью матча Панама — Никарагуа

Команда Панама в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-0. Команда Никарагуа, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Панама в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Никарагуа забивает 0, пропускает 0.