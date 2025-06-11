Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Гаити - Куракао 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйАмерика - Чемпионат мира - Квалификация: ГаитиКуракао, 1/16 финала . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Felix Sanchez.

МСК, 1/16 финала, Стадион: Estadio Olimpico Felix Sanchez
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Гаити
Louicius Don Deedson 61'
Завершен
1 : 5
11 июня 2025
Куракао
Герване Кастанеер 12'
Кенджи Горре 15'
Jearl Margaritha 70'
Kevin Felida 89'
Jeremy Antonisse 90+3'
Смотреть онлайн
Герване Кастанеер icon
12'
Кенджи Горре icon
15'
Счет после первого тайма 0:2
Louicius Don Deedson icon
61'
Jearl Margaritha icon
70'
Kevin Felida icon
89'
Jeremy Antonisse icon
90+3'
Матч закончился со счётом 1:5
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Гаити - Угловой
12'
Герване Кастанеер - 1-ый Гол
15'
Кенджи Горре - 2-ой Гол
24'
Угловой
Гаити - Угловой
26'
Угловой
Гаити - Угловой
35'
Угловой
Гаити - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
48'
Угловой
Гаити - Угловой
61'
Louicius Don Deedson - 3-ий Гол
70'
Jearl Margaritha - 4-ый Гол
72'
Угловой
Гаити - Угловой
89'
Kevin Felida - 5-ый Гол
90+3'
Jeremy Antonisse - 6-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:5

Превью матча Гаити — Куракао

Команда Гаити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-0. Команда Куракао, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-0. Команда Гаити в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Куракао забивает 0, пропускает 0.

Гаити Гаити
1
Гаити
Джонни Пласид
2
Гаити
Карленс Аркус
4
Гаити
Рикардо Аде
21
Франция
Christopher Attys
10
Гаити
Louicius Don Deedson
20
Гаити
Frantzdy Pierrot
14
Франция
Leverton Pierre
13
Гаити
Markhus Lacroix
22
Франция
Jean-Kevin Duverne
17
Гаити
Danley Jean Jacques
9
Гаити
Дюкенс Назон
Тренер
ДР Конго
Себастьен Мигне
Куракао Куракао
1
Кюрасао
Элой Роом
8
Нидерланды
Livano Comenencia
20
Нидерланды
Джошуа Бренет
5
Нидерланды
Шерел Флоранус
16
Нидерланды
Jearl Margaritha
7
Нидерланды
Жуниньо Бакуна
14
Кюрасао
Кенджи Горре
3
Кюрасао
Юриен Гаари
10
Кюрасао
Леандро Бакуна
4
Кюрасао
Рошон Ван Эйджма
19
Кюрасао
Герване Кастанеер
Тренер
Нидерланды
Дик Адвокат

Статистика матча

Владение мячом
Гаити Гаити
60%
Куракао Куракао
40%
Атаки
96
58
Угловые
6
0
Удары мимо ворот
15
3
Удары в створ ворот
4
9
Игры 1/16 финала
14.11.2025
Суринам
4:0
Сальвадор
Завершен
11.06.2025
Гондурас
2:0
Антигуа и Барбуда
Завершен
11.06.2025
Сальвадор
1:1
Суринам
Завершен
11.06.2025
Пуэрто-Рико
2:1
Сент Винсент и Гренадины
Завершен
11.06.2025
Коста-Рика
2:1
Тринидад и Тобаго
Завершен
11.06.2025
Гайана
3:0
Монтсеррат
Завершен
11.06.2025
Панама
3:0
Никарагуа
Завершен
11.06.2025
Ямайка
3:0
Гватемала
Завершен
11.06.2025
Доминиканская Республика
5:0
Доминика
Завершен
11.06.2025
Гаити
1:5
Куракао
Завершен
11.06.2025
Saint Lucia
2:1
Барбадос
Завершен
10.06.2025
Куба
1:2
Бермудские Острова
Завершен
10.06.2025
Сент Киттс и Невис
2:3
Гренада
Завершен
Комментарии к матчу
