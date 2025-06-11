Превью матча Гаити — Куракао

Команда Гаити в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 5-0. Команда Куракао, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 4-0. Команда Гаити в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Куракао забивает 0, пропускает 0.