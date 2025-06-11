Смотреть онлайн Гондурас - Антигуа и Барбуда 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Америка - Чемпионат мира - Квалификация: Гондурас — Антигуа и Барбуда, 1/16 финала . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тибурцио Кариас Андино.
Превью матча Гондурас — Антигуа и Барбуда
Команда Гондурас в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.