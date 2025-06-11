Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Гондурас - Антигуа и Барбуда 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйАмерика - Чемпионат мира - Квалификация: ГондурасАнтигуа и Барбуда, 1/16 финала . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Тибурцио Кариас Андино.

МСК, 1/16 финала, Стадион: Тибурцио Кариас Андино
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Гондурас
Montes 49'
Luis Vega 80'
Завершен
2 : 0
11 июня 2025
Антигуа и Барбуда
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
Montes - Гондурас icon
49'
Luis Vega icon
80'
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Antigua and Barbuda - Угловой
8'
Угловой
Гондурас - Угловой
18'
Угловой
Гондурас - Угловой
24'
Угловой
Гондурас - Угловой
25'
Угловой
Гондурас - Угловой
37'
Угловой
Гондурас - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,2
48'
Угловой
Гондурас - Угловой
49'
Montes - 1-ый Гол
54'
Угловой
Гондурас - Угловой
57'
Угловой
Гондурас - Угловой
62'
Угловой
Гондурас - Угловой
64'
Гондурас - Незабитый пенальти
65'
Угловой
Гондурас - Угловой
66'
Угловой
Гондурас - Угловой
68'
Угловой
Гондурас - Угловой
68'
Угловой
Гондурас - Угловой
72'
Угловой
Гондурас - Угловой
74'
Угловой
Гондурас - Угловой
80'
Luis Vega - 2-ой Гол
84'
Угловой
Гондурас - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0 : 0,2

Превью матча Гондурас — Антигуа и Барбуда

Команда Гондурас в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0.

Статистика матча

Владение мячом
Гондурас Гондурас
82%
Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда
18%
Атаки
122
31
Угловые
16
1
Фолы
11
9
Удары (всего)
19
1
Удары мимо ворот
17
0
Удары в створ ворот
13
1
Игры 1/16 финала
14.11.2025
Суринам
4:0
Сальвадор
Завершен
11.06.2025
Гондурас
2:0
Антигуа и Барбуда
Завершен
11.06.2025
Сальвадор
1:1
Суринам
Завершен
11.06.2025
Пуэрто-Рико
2:1
Сент Винсент и Гренадины
Завершен
11.06.2025
Коста-Рика
2:1
Тринидад и Тобаго
Завершен
11.06.2025
Гайана
3:0
Монтсеррат
Завершен
11.06.2025
Панама
3:0
Никарагуа
Завершен
11.06.2025
Ямайка
3:0
Гватемала
Завершен
11.06.2025
Доминиканская Республика
5:0
Доминика
Завершен
11.06.2025
Гаити
1:5
Куракао
Завершен
11.06.2025
Saint Lucia
2:1
Барбадос
Завершен
10.06.2025
Куба
1:2
Бермудские Острова
Завершен
10.06.2025
Сент Киттс и Невис
2:3
Гренада
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Аталанта Аталанта
Челси Челси
9 Декабря
23:00
Интер Милан Интер Милан
Ливерпуль Ливерпуль
9 Декабря
23:00
Барселона Барселона
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
9 Декабря
23:00
ПСВ ПСВ
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
9 Декабря
23:00
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
Марсель Марсель
9 Декабря
23:00
Монако Монако
Галатасарай Галатасарай
9 Декабря
23:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Славия Прага Славия Прага
9 Декабря
23:00
Порт Вейл Порт Вейл
Брэдфорд Брэдфорд
9 Декабря
22:45
Нортхэмптон Нортхэмптон
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
9 Декабря
22:45
Донкастер Донкастер
Стокпорт Каунти Стокпорт Каунти
9 Декабря
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA