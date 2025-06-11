11.06.2025
Смотреть онлайн Saint Lucia - Барбадос 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Америка - Чемпионат мира - Квалификация: Saint Lucia — Барбадос, 5 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Ergilio Hato.
МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Ergilio Hato
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Saint Lucia
42'
90+1'
Завершен
2 : 1
11 июня 2025
Барбадос
13'
Текстовая трансляция
2'
St Lucia - Угловой
8'
St Lucia - Угловой
13'
Барбадос - 1-ый Гол
29'
St Lucia - Угловой
38'
St Lucia - Угловой
42'
St Lucia - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,3
48'
Барбадос - Угловой
56'
St Lucia - Угловой
59'
Барбадос - Угловой
64'
St Lucia - Угловой
90+1'
St Lucia - Незабитый пенальти
90+1'
St Lucia - 3-ий Гол
90+7'
St Lucia - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,3
Превью матча Saint Lucia — Барбадос
Статистика матча
Владение мячом
54%
46%
Атаки
96
57
Угловые
7
2
Удары мимо ворот
11
8
Удары в створ ворот
4
2
Комментарии к матчу