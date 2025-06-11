Смотреть онлайн Коста-Рика - Тринидад и Тобаго 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Америка - Чемпионат мира - Квалификация: Коста-Рика — Тринидад и Тобаго, 1/16 финала . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе де Коста Рика.
Превью матча Коста-Рика — Тринидад и Тобаго
Команда Коста-Рика в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-0. Команда Тринидад и Тобаго, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-9. Команда Коста-Рика в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Тринидад и Тобаго забивает 1, пропускает 1.