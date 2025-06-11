Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
11.06.2025

Смотреть онлайн Коста-Рика - Тринидад и Тобаго 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйАмерика - Чемпионат мира - Квалификация: Коста-РикаТринидад и Тобаго, 1/16 финала . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе де Коста Рика.

МСК, 1/16 финала, Стадион: де Коста Рика
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Коста-Рика
Jeyland Yahir Mitchell Baltodano 23'
Warren Madrigal 38'
Завершен
2 : 1
11 июня 2025
Тринидад и Тобаго
Леви Гарсия 58'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Jeyland Yahir Mitchell Baltodano icon
23'
Warren Madrigal icon
38'
Счет после первого тайма 2:0
Леви Гарсия icon
58'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Тринидад и Тобаго - Угловой
9'
Угловой
Тринидад и Тобаго - Угловой
22'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
22'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
23'
Jeyland Yahir Mitchell Baltodano - 1-ый Гол
38'
Warren Madrigal - 2-ой Гол
45+1'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
53'
Угловой
Тринидад и Тобаго - Угловой
58'
Леви Гарсия - 3-ий Гол
64'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
73'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
80'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
81'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
90+3'
Угловой
Коста-Рика - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Коста-Рика — Тринидад и Тобаго

Команда Коста-Рика в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 8-0. Команда Тринидад и Тобаго, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-9. Команда Коста-Рика в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Тринидад и Тобаго забивает 1, пропускает 1.

Коста-Рика Коста-Рика
1
Коста-Рика
Кейлор Навас
22
Коста-Рика
Carlos Mora
20
Коста-Рика
Josimar Alcocer
9
Коста-Рика
Манфред Угальде
14
Коста-Рика
Orlando Galo
4
Коста-Рика
Juan Pablo Vargas
17
Коста-Рика
Warren Madrigal
3
Коста-Рика
Jeyland Yahir Mitchell Baltodano
16
Коста-Рика
Alejandro Jesus Bran Flores
15
Коста-Рика
Франсиско Кальво
8
Коста-Рика
Йосеф Мора
Тренер
Мексика
Мигель Эррера
Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго
13
Тринидад и Тобаго
Tyrese Spicer
19
Тринидад и Тобаго
Ajani Fortune
17
Тринидад и Тобаго
Rio Solomon Cardines
8
Англия
Daniel Philips
5
Тринидад и Тобаго
Шелдон Батеау
15
США
Данте Сили
1
Тринидад и Тобаго
Марвин Филлип
10
Тринидад и Тобаго
Кевин Молино
16
Тринидад и Тобаго
Alvin Jones
11
Тринидад и Тобаго
Леви Гарсия
3
Тринидад и Тобаго
Isaiah Garcia
Тренер
Тринидад и Тобаго
Дуайт Йорк

Статистика матча

Владение мячом
Коста-Рика Коста-Рика
66%
Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго
34%
Атаки
111
40
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
9
10
Удары в створ ворот
11
4
Игры 1/16 финала
14.11.2025
Суринам
4:0
Сальвадор
Завершен
11.06.2025
Гондурас
2:0
Антигуа и Барбуда
Завершен
11.06.2025
Сальвадор
1:1
Суринам
Завершен
11.06.2025
Пуэрто-Рико
2:1
Сент Винсент и Гренадины
Завершен
11.06.2025
Коста-Рика
2:1
Тринидад и Тобаго
Завершен
11.06.2025
Гайана
3:0
Монтсеррат
Завершен
11.06.2025
Панама
3:0
Никарагуа
Завершен
11.06.2025
Ямайка
3:0
Гватемала
Завершен
11.06.2025
Доминиканская Республика
5:0
Доминика
Завершен
11.06.2025
Гаити
1:5
Куракао
Завершен
11.06.2025
Saint Lucia
2:1
Барбадос
Завершен
10.06.2025
Куба
1:2
Бермудские Острова
Завершен
10.06.2025
Сент Киттс и Невис
2:3
Гренада
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Аталанта Аталанта
Челси Челси
9 Декабря
23:00
Интер Милан Интер Милан
Ливерпуль Ливерпуль
9 Декабря
23:00
Барселона Барселона
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
9 Декабря
23:00
ПСВ ПСВ
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
9 Декабря
23:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Спортинг Спортинг
9 Декабря
20:45
Юнион Сент-Жиллоис Юнион Сент-Жиллоис
Марсель Марсель
9 Декабря
23:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
9 Декабря
18:30
Монако Монако
Галатасарай Галатасарай
9 Декабря
23:00
ХК Югра ХК Югра
Дизель Пенза Дизель Пенза
9 Декабря
17:00
Эссят Эссят
Юкурит Юкурит
9 Декабря
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA