11.06.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Америка - Чемпионат мира - Квалификация: Доминиканская Республика — Доминика, 5 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Felix Sanchez.
МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Olimpico Felix Sanchez
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Доминиканская Республика
Dorny Alexander Romero Chalas 16'
Kaparos 33'
Dollenmayer 39'
Reyes 45'
Gonzalez 89'
Завершен
5 : 0
11 июня 2025
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,0
Текстовая трансляция
2'
Доминиканская Республика - Угловой
11'
Доминиканская Республика - Угловой
13'
Доминиканская Республика - Угловой
14'
Доминика - Угловой
16'
Dorny Alexander Romero Chalas - 1-ый Гол
23'
Доминиканская Республика - Угловой
29'
Доминика - Угловой
30'
Доминика - Угловой
33'
Kaparos - 2-ой Гол
39'
Доминиканская Республика - Угловой
39'
Dollenmayer - 3-ий Гол
45'
Reyes - 4-ый Гол
51'
Доминиканская Республика - Угловой
60'
Доминиканская Республика - Угловой
66'
Доминиканская Республика - Угловой
89'
Gonzalez - 5-ый Гол
Превью матча Доминиканская Республика — Доминика
Статистика матча
Владение мячом
34%
Атаки
120
48
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
21
1
Удары в створ ворот
17
1
Комментарии к матчу