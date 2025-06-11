Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Доминиканская Республика - Доминика 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйАмерика - Чемпионат мира - Квалификация: Доминиканская РеспубликаДоминика, 5 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Olimpico Felix Sanchez.

МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Olimpico Felix Sanchez
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Доминиканская Республика
Dorny Alexander Romero Chalas 16'
Kaparos 33'
Dollenmayer 39'
Reyes 45'
Gonzalez 89'
Завершен
5 : 0
11 июня 2025
Доминика
Смотреть онлайн
Dorny Alexander Romero Chalas icon
16'
Kaparos - Доминиканская Республика icon
33'
Dollenmayer - Доминиканская Республика icon
39'
Reyes - Доминиканская Республика icon
45'
Счет после первого тайма 4:0 : 1,0
Gonzalez - Доминиканская Республика icon
89'
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,0
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Доминиканская Республика - Угловой
11'
Угловой
Доминиканская Республика - Угловой
13'
Угловой
Доминиканская Республика - Угловой
14'
Угловой
Доминика - Угловой
16'
Dorny Alexander Romero Chalas - 1-ый Гол
23'
Угловой
Доминиканская Республика - Угловой
29'
Угловой
Доминика - Угловой
30'
Угловой
Доминика - Угловой
33'
Kaparos - 2-ой Гол
39'
Угловой
Доминиканская Республика - Угловой
39'
Dollenmayer - 3-ий Гол
45'
Reyes - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 4:0 : 1,0
51'
Угловой
Доминиканская Республика - Угловой
60'
Угловой
Доминиканская Республика - Угловой
66'
Угловой
Доминиканская Республика - Угловой
89'
Gonzalez - 5-ый Гол
Матч закончился со счётом 5:0 : 1,0

Превью матча Доминиканская Республика — Доминика

Статистика матча

Владение мячом
Доминиканская Республика Доминиканская Республика
66%
Доминика Доминика
34%
Атаки
120
48
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
21
1
Удары в створ ворот
17
1
Игры 5 тур
14.11.2025
Суринам
4:0
Сальвадор
Завершен
11.06.2025
Гондурас
2:0
Антигуа и Барбуда
Завершен
11.06.2025
Сальвадор
1:1
Суринам
Завершен
11.06.2025
Пуэрто-Рико
2:1
Сент Винсент и Гренадины
Завершен
11.06.2025
Коста-Рика
2:1
Тринидад и Тобаго
Завершен
11.06.2025
Гайана
3:0
Монтсеррат
Завершен
11.06.2025
Панама
3:0
Никарагуа
Завершен
11.06.2025
Ямайка
3:0
Гватемала
Завершен
11.06.2025
Доминиканская Республика
5:0
Доминика
Завершен
11.06.2025
Гаити
1:5
Куракао
Завершен
11.06.2025
Saint Lucia
2:1
Барбадос
Завершен
10.06.2025
Куба
1:2
Бермудские Острова
Завершен
10.06.2025
Сент Киттс и Невис
2:3
Гренада
Завершен
Комментарии к матчу
