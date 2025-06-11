11.06.2025
Смотреть онлайн Гайана - Монтсеррат 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Америка - Чемпионат мира - Квалификация: Гайана — Монтсеррат, 5 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Synthetic Track and Field Facility.
МСК, 5 тур, Стадион: Synthetic Track and Field Facility
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Гайана
36'
38'
72'
Завершен
3 : 0
11 июня 2025
Текстовая трансляция
4'
Монтсеррат - Угловой
8'
Монтсеррат - Угловой
36'
Гайана - 1-ый Гол
38'
Гайана - 2-ой Гол
41'
Гайана - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
56'
Гайана - Угловой
57'
Гайана - Угловой
68'
Гайана - Угловой
72'
Гайана - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0
Превью матча Гайана — Монтсеррат
Статистика матча
Владение мячом
51%
49%
Атаки
77
69
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
10
0
