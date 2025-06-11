Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Гайана - Монтсеррат 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйАмерика - Чемпионат мира - Квалификация: ГайанаМонтсеррат, 5 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Synthetic Track and Field Facility.

МСК, 5 тур, Стадион: Synthetic Track and Field Facility
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Гайана
36'
38'
72'
Завершен
3 : 0
11 июня 2025
Монтсеррат
Гайана icon
36'
Гайана icon
38'
Счет после первого тайма 2:0
Гайана icon
72'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Монтсеррат - Угловой
8'
Угловой
Монтсеррат - Угловой
36'
Гайана - 1-ый Гол
38'
Гайана - 2-ой Гол
41'
Угловой
Гайана - Угловой
Счет после первого тайма 2:0
56'
Угловой
Гайана - Угловой
57'
Угловой
Гайана - Угловой
68'
Угловой
Гайана - Угловой
72'
Гайана - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Гайана — Монтсеррат

Статистика матча

Владение мячом
Гайана Гайана
51%
Монтсеррат Монтсеррат
49%
Атаки
77
69
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
10
0
Игры 5 тур
14.11.2025
Суринам
4:0
Сальвадор
Завершен
11.06.2025
Гондурас
2:0
Антигуа и Барбуда
Завершен
11.06.2025
Сальвадор
1:1
Суринам
Завершен
11.06.2025
Пуэрто-Рико
2:1
Сент Винсент и Гренадины
Завершен
11.06.2025
Коста-Рика
2:1
Тринидад и Тобаго
Завершен
11.06.2025
Гайана
3:0
Монтсеррат
Завершен
11.06.2025
Панама
3:0
Никарагуа
Завершен
11.06.2025
Ямайка
3:0
Гватемала
Завершен
11.06.2025
Доминиканская Республика
5:0
Доминика
Завершен
11.06.2025
Гаити
1:5
Куракао
Завершен
11.06.2025
Saint Lucia
2:1
Барбадос
Завершен
10.06.2025
Куба
1:2
Бермудские Острова
Завершен
10.06.2025
Сент Киттс и Невис
2:3
Гренада
Завершен
Комментарии к матчу
