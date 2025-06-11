11.06.2025
Смотреть онлайн Пуэрто-Рико - Сент Винсент и Гренадины 11.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Америка - Чемпионат мира - Квалификация: Пуэрто-Рико — Сент Винсент и Гренадины, 5 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Centroamericano de Mayaguez.
МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Centroamericano de Mayaguez
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Пуэрто-Рико
11'
77'
Завершен
2 : 1
11 июня 2025
Пуэрто-Рико
11'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Пуэрто-Рико
77'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2
Текстовая трансляция
11'
Пуэрто-Рико - 1-ый Гол
26'
Пуэрто-Рико - Угловой
30'
Пуэрто-Рико - Угловой
38'
Сент Винсент и Гренадины - Незабитый пенальти
38'
Сент Винсент и Гренадины - Угловой
48'
Сент Винсент и Гренадины - 2-ой Гол
50'
Сент Винсент и Гренадины - Угловой
62'
Сент Винсент и Гренадины - Угловой
71'
Пуэрто-Рико - Угловой
76'
Сент Винсент и Гренадины - Угловой
77'
Пуэрто-Рико - 3-ий Гол
85'
Сент Винсент и Гренадины - Угловой
Превью матча Пуэрто-Рико — Сент Винсент и Гренадины
Статистика матча
Атаки
73
81
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
5
4
Комментарии к матчу