11.06.2025

Смотреть онлайн Пуэрто-Рико - Сент Винсент и Гренадины 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйАмерика - Чемпионат мира - Квалификация: Пуэрто-РикоСент Винсент и Гренадины, 5 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Centroamericano de Mayaguez.

МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Centroamericano de Mayaguez
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Пуэрто-Рико
11'
77'
Завершен
2 : 1
11 июня 2025
Сент Винсент и Гренадины
48'
Смотреть онлайн
Пуэрто-Рико icon
11'
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
Сент Винсент и Гренадины icon
48'
Пуэрто-Рико icon
77'
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2
Текстовая трансляция
11'
Пуэрто-Рико - 1-ый Гол
26'
Угловой
Пуэрто-Рико - Угловой
30'
Угловой
Пуэрто-Рико - Угловой
38'
Сент Винсент и Гренадины - Незабитый пенальти
38'
Угловой
Сент Винсент и Гренадины - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 1,2
48'
Сент Винсент и Гренадины - 2-ой Гол
50'
Угловой
Сент Винсент и Гренадины - Угловой
62'
Угловой
Сент Винсент и Гренадины - Угловой
71'
Угловой
Пуэрто-Рико - Угловой
76'
Угловой
Сент Винсент и Гренадины - Угловой
77'
Пуэрто-Рико - 3-ий Гол
85'
Угловой
Сент Винсент и Гренадины - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1 : 1,2

Превью матча Пуэрто-Рико — Сент Винсент и Гренадины

Статистика матча

Атаки
73
81
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
5
4
Игры 5 тур
14.11.2025
Суринам
4:0
Сальвадор
Завершен
11.06.2025
Гондурас
2:0
Антигуа и Барбуда
Завершен
11.06.2025
Сальвадор
1:1
Суринам
Завершен
11.06.2025
Пуэрто-Рико
2:1
Сент Винсент и Гренадины
Завершен
11.06.2025
Коста-Рика
2:1
Тринидад и Тобаго
Завершен
11.06.2025
Гайана
3:0
Монтсеррат
Завершен
11.06.2025
Панама
3:0
Никарагуа
Завершен
11.06.2025
Ямайка
3:0
Гватемала
Завершен
11.06.2025
Доминиканская Республика
5:0
Доминика
Завершен
11.06.2025
Гаити
1:5
Куракао
Завершен
11.06.2025
Saint Lucia
2:1
Барбадос
Завершен
10.06.2025
Куба
1:2
Бермудские Острова
Завершен
10.06.2025
Сент Киттс и Невис
2:3
Гренада
Завершен
Комментарии к матчу
