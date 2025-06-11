Фрибет 15000₽
11.06.2025

Смотреть онлайн Сальвадор - Суринам 11.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйАмерика - Чемпионат мира - Квалификация: СальвадорСуринам, 5 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Cuscatlán.

МСК, 5 тур, Стадион: Estadio Cuscatlán
Америка - Чемпионат мира - Квалификация
Сальвадор
Brayan Gil 32'
Завершен
1 : 1
11 июня 2025
Суринам
Lonwijk 19'
Lonwijk - Суринам icon
19'
Brayan Gil icon
32'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
9'
Угловой
Сальвадор - Угловой
16'
Угловой
Суринам - Угловой
19'
Lonwijk - 1-ый Гол
24'
Угловой
Сальвадор - Угловой
32'
Brayan Gil - 2-ой Гол
37'
Угловой
Суринам - Угловой
45'
Угловой
Сальвадор - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
57'
Угловой
Суринам - Угловой
71'
Угловой
Суринам - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Сальвадор — Суринам

Команда Сальвадор в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Суринам, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Сальвадор в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Суринам забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 ноября 2025 на поле команды Суринам, в том матче победу одержали хозяева.

Сальвадор Сальвадор
4
Сальвадор
Adan Alberto Climaco Calderon
12
Сальвадор
Herberth Marcelo Diaz Rivas
20
Сальвадор
Mauricio Josue Cerritos Saravia
15
Сальвадор
Jefferson Valladares
10
Сальвадор
Rafael Tejada
2
Сальвадор
Julio Sibrian
9
Колумбия
Brayan Gil
1
Сальвадор
Mario Antonio Martinez Gonzalez
17
Сальвадор
Jairo Henriquez
8
Сальвадор
Brayan Balmore Landaverde
3
Сальвадор
Ronald Rodriguez Gomez
Суринам Суринам
18
Нидерланды
Тьяронн Чери
19
Нидерланды
Шакил Пинас
23
Нидерланды
Этьенн Вассен
12
Нидерланды
Миенти Абена
11
Нидерланды
Шералдо Бекер
9
Нидерланды
Рихонелл Маргарет
22
Нидерланды
Кеннет Паал
5
Нидерланды
Риджечиано Хапс
3
Нидерланды
Radinio Balker
15
Нидерланды
Джаван Андерсон
14
Нидерланды
Жан-Поль Боэтиус

История последних встреч

Сальвадор
Сальвадор
Суринам
Сальвадор
0 побед
0 ничьих
2 побед
0%
0%
100%
14.11.2025
Суринам
Суринам
4:0
Сальвадор
Сальвадор
Обзор
09.09.2025
Сальвадор
Сальвадор
1:2
Суринам
Суринам
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сальвадор Сальвадор
34%
Суринам Суринам
66%
Атаки
65
92
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
7
4
Удары в створ ворот
4
1
Игры 5 тур
14.11.2025
Суринам
4:0
Сальвадор
Завершен
11.06.2025
Гондурас
2:0
Антигуа и Барбуда
Завершен
11.06.2025
Сальвадор
1:1
Суринам
Завершен
11.06.2025
Пуэрто-Рико
2:1
Сент Винсент и Гренадины
Завершен
11.06.2025
Коста-Рика
2:1
Тринидад и Тобаго
Завершен
11.06.2025
Гайана
3:0
Монтсеррат
Завершен
11.06.2025
Панама
3:0
Никарагуа
Завершен
11.06.2025
Ямайка
3:0
Гватемала
Завершен
11.06.2025
Доминиканская Республика
5:0
Доминика
Завершен
11.06.2025
Гаити
1:5
Куракао
Завершен
11.06.2025
Saint Lucia
2:1
Барбадос
Завершен
10.06.2025
Куба
1:2
Бермудские Острова
Завершен
10.06.2025
Сент Киттс и Невис
2:3
Гренада
Завершен
Комментарии к матчу
