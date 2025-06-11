Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — Америка - Чемпионат мира - Квалификация : Сальвадор — Суринам , 5 тур . Начало встречи 11 июня 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Cuscatlán .

Превью матча Сальвадор — Суринам

Команда Сальвадор в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-1. Команда Суринам, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Сальвадор в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Суринам забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 14 ноября 2025 на поле команды Суринам, в том матче победу одержали хозяева.