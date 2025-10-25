Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн AD Marco 09 - Трофенсе 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия. Лига 3. Футбол: AD Marco 09Трофенсе, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal do Marco de Canaveses.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Municipal do Marco de Canaveses
Португалия. Лига 3. Футбол
AD Marco 09
11'
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
Трофенсе
37'
Смотреть онлайн
AD Marco 09 icon
11'
Трофенсе icon
37'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
11'
AD Marco 09 - 1-ый Гол
15'
Угловой
Трофенсе - Угловой
28'
Угловой
Трофенсе - Угловой
30'
Угловой
Трофенсе - Угловой
37'
Трофенсе - 2-ой Гол
45+3'
Угловой
Трофенсе - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
63'
Угловой
AD Marco 09 - Угловой
70'
Угловой
Трофенсе - Угловой
71'
Угловой
AD Marco 09 - Угловой
79'
Угловой
Трофенсе - Угловой
79'
Угловой
Трофенсе - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча AD Marco 09 — Трофенсе

Команда AD Marco 09 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-7. Команда Трофенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-6. Команда AD Marco 09 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Трофенсе забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
AD Marco 09 AD Marco 09
45%
Трофенсе Трофенсе
55%
Атаки
104
112
Угловые
2
7
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
2
2
Игры 8 тур
26.10.2025
Амаранте
1:0
УСК Паредес
Завершен
26.10.2025
АД Санжуанненсе
3:3
Варзим
Завершен
26.10.2025
Кальдас
2:1
ГК Луситано Еворa
Завершен
26.10.2025
УД Сантарем
1:2
Мафра
Завершен
26.10.2025
Амора
3:3
Академика
Завершен
26.10.2025
Атлетико Лиссабон
0:0
Ковильян
Завершен
26.10.2025
СУ 1 Дезембро
0:1
Белененсеш
Завершен
25.10.2025
Фафи
1:0
Гимарайш
Завершен
25.10.2025
AD Marco 09
1:1
Трофенсе
Завершен
Комментарии к матчу
