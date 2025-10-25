Превью матча AD Marco 09 — Трофенсе

Команда AD Marco 09 в последних 10 матчах одержала 2 победы , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-7. Команда Трофенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-6. Команда AD Marco 09 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Трофенсе забивает 2, пропускает 1.