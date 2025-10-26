Смотреть онлайн АД Санжуанненсе - Варзим 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Лига 3. Футбол: АД Санжуанненсе — Варзим, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Conde Dias Garcia.
Превью матча АД Санжуанненсе — Варзим
Команда АД Санжуанненсе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-11. Команда Варзим, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-14. Команда АД Санжуанненсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Варзим забивает 2, пропускает 1.