Превью матча АД Санжуанненсе — Варзим

Команда АД Санжуанненсе в последних 10 матчах одержала 1 победа , 6 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-11. Команда Варзим, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 16-14. Команда АД Санжуанненсе в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Варзим забивает 2, пропускает 1.