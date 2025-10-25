Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Фафи - Гимарайш 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия. Лига 3. Футбол: ФафиГимарайш, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal Stadium of Fafe.

МСК, 8 тур, Стадион: Municipal Stadium of Fafe
Португалия. Лига 3. Футбол
Фафи
56'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Гимарайш
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 4,5
Фафи icon
56'
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,5
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Гимарайш - Угловой
21'
Угловой
Гимарайш - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 4,5
48'
Угловой
Фафи - Угловой
56'
Фафи - 1-ый Гол
64'
Угловой
Фафи - Угловой
65'
Угловой
Фафи - Угловой
74'
Угловой
Гимарайш - Угловой
79'
Угловой
Гимарайш - Угловой
82'
Угловой
Гимарайш - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,5

Превью матча Фафи — Гимарайш

Команда Фафи в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-9. Команда Гимарайш, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Фафи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гимарайш забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Фафи Фафи
46%
Гимарайш Гимарайш
54%
Атаки
107
103
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
7
6
Удары в створ ворот
1
0
Игры 8 тур
26.10.2025
Амаранте
1:0
УСК Паредес
Завершен
26.10.2025
АД Санжуанненсе
3:3
Варзим
Завершен
26.10.2025
Кальдас
2:1
ГК Луситано Еворa
Завершен
26.10.2025
УД Сантарем
1:2
Мафра
Завершен
26.10.2025
Амора
3:3
Академика
Завершен
26.10.2025
Атлетико Лиссабон
0:0
Ковильян
Завершен
26.10.2025
СУ 1 Дезембро
0:1
Белененсеш
Завершен
25.10.2025
Фафи
1:0
Гимарайш
Завершен
25.10.2025
AD Marco 09
1:1
Трофенсе
Завершен
Комментарии к матчу
