Смотреть онлайн Фафи - Гимарайш 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Лига 3. Футбол: Фафи — Гимарайш, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal Stadium of Fafe.
Превью матча Фафи — Гимарайш
Команда Фафи в последних 10 матчах одержала 2 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-9. Команда Гимарайш, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 11-12. Команда Фафи в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Гимарайш забивает 1, пропускает 1.