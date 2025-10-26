Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Лига 3. Футбол : Амаранте — УСК Паредес , 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal de Amarante .

Превью матча Амаранте — УСК Паредес

Команда Амаранте в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-11. Команда УСК Паредес, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Амаранте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УСК Паредес забивает 1, пропускает 1.