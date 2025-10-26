Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Амаранте - УСК Паредес 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия. Лига 3. Футбол: АмарантеУСК Паредес, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal de Amarante.

МСК, 8 тур, Стадион: Municipal de Amarante
Португалия. Лига 3. Футбол
Амаранте
82'
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
УСК Паредес
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Амаранте icon
82'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
21'
Угловой
USC УСК Паредес - Угловой
21'
Угловой
USC УСК Паредес - Угловой
24'
Угловой
USC УСК Паредес - Угловой
27'
Угловой
USC УСК Паредес - Угловой
36'
Угловой
USC УСК Паредес - Угловой
44'
Угловой
USC УСК Паредес - Угловой
44'
Угловой
USC УСК Паредес - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Амаранте - Угловой
57'
Угловой
Амаранте - Угловой
75'
Угловой
Амаранте - Угловой
77'
Угловой
USC УСК Паредес - Угловой
82'
Амаранте - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Амаранте — УСК Паредес

Команда Амаранте в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 7-11. Команда УСК Паредес, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,6 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Амаранте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. УСК Паредес забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Амаранте Амаранте
44%
УСК Паредес УСК Паредес
56%
Атаки
119
122
Угловые
3
8
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
4
1
Игры 8 тур
26.10.2025
Амаранте
1:0
УСК Паредес
Завершен
26.10.2025
АД Санжуанненсе
3:3
Варзим
Завершен
26.10.2025
Кальдас
2:1
ГК Луситано Еворa
Завершен
26.10.2025
УД Сантарем
1:2
Мафра
Завершен
26.10.2025
Амора
3:3
Академика
Завершен
26.10.2025
Атлетико Лиссабон
0:0
Ковильян
Завершен
26.10.2025
СУ 1 Дезембро
0:1
Белененсеш
Завершен
25.10.2025
Фафи
1:0
Гимарайш
Завершен
25.10.2025
AD Marco 09
1:1
Трофенсе
Завершен
Комментарии к матчу
