26.10.2025

Смотреть онлайн Амора - Академика 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия. Лига 3. Футбол: АмораАкадемика, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio da Medideira.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio da Medideira
Португалия. Лига 3. Футбол
Амора
21'
24'
90+2'
Завершен
3 : 3
26 октября 2025
Академика
15'
41'
81'
Смотреть онлайн
Академика icon
15'
Амора icon
21'
Амора icon
24'
Академика icon
41'
Счет после первого тайма 2:2
Академика icon
81'
Амора icon
90+2'
Матч закончился со счётом 3:3
Текстовая трансляция
15'
Академика - 1-ый Гол
21'
Амора - 2-ой Гол
22'
Угловой
Амора - Угловой
24'
Угловой
Амора - Угловой
24'
Амора - 3-ий Гол
41'
Академика - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
48'
Угловой
Амора - Угловой
50'
Угловой
Академика - Угловой
51'
Угловой
Академика - Угловой
54'
Угловой
Академика - Угловой
76'
Угловой
Академика - Угловой
81'
Академика - 5-ый Гол
90+2'
Амора - 6-ый Гол
90+7'
Угловой
Академика - Угловой
Матч закончился со счётом 3:3

Превью матча Амора — Академика

Команда Амора в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-7. Команда Академика, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-5. Команда Амора в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Академика забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Амора Амора
40%
Академика Академика
60%
Атаки
89
111
Угловые
3
5
Удары мимо ворот
4
5
Удары в створ ворот
5
7
Игры 8 тур
26.10.2025
Амаранте
1:0
УСК Паредес
Завершен
26.10.2025
АД Санжуанненсе
3:3
Варзим
Завершен
26.10.2025
Кальдас
2:1
ГК Луситано Еворa
Завершен
26.10.2025
УД Сантарем
1:2
Мафра
Завершен
26.10.2025
Амора
3:3
Академика
Завершен
26.10.2025
Атлетико Лиссабон
0:0
Ковильян
Завершен
26.10.2025
СУ 1 Дезембро
0:1
Белененсеш
Завершен
25.10.2025
Фафи
1:0
Гимарайш
Завершен
25.10.2025
AD Marco 09
1:1
Трофенсе
Завершен
Комментарии к матчу
