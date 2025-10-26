Превью матча СУ 1 Дезембро — Белененсеш

Команда СУ 1 Дезембро в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 12-14. Команда Белененсеш, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-12. Команда СУ 1 Дезембро в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Белененсеш забивает 1, пропускает 1.