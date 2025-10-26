Смотреть онлайн УД Сантарем - Мафра 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Лига 3. Футбол: УД Сантарем — Мафра, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Cha das Padeiras.
Превью матча УД Сантарем — Мафра
Команда УД Сантарем в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 2-8. Команда Мафра, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-7. Команда УД Сантарем в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Мафра забивает 1, пропускает 1.