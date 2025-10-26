Превью матча УД Сантарем — Мафра

Команда УД Сантарем в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 2-8. Команда Мафра, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-7. Команда УД Сантарем в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Мафра забивает 1, пропускает 1.