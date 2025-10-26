Превью матча Кальдас — ГК Луситано Еворa

Команда Кальдас в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-6. Команда ГК Луситано Еворa, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-9. Команда Кальдас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ГК Луситано Еворa забивает 2, пропускает 1.