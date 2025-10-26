Смотреть онлайн Кальдас - ГК Луситано Еворa 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Лига 3. Футбол: Кальдас — ГК Луситано Еворa, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo da Mata.
Превью матча Кальдас — ГК Луситано Еворa
Команда Кальдас в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-6. Команда ГК Луситано Еворa, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-9. Команда Кальдас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ГК Луситано Еворa забивает 2, пропускает 1.