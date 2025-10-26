Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Кальдас - ГК Луситано Еворa 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПортугалияПортугалия. Лига 3. Футбол: КальдасГК Луситано Еворa, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo da Mata.

МСК, 8 тур, Стадион: Campo da Mata
Португалия. Лига 3. Футбол
Кальдас
58'
90+6'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
ГК Луситано Еворa
27'
Смотреть онлайн
ГК Луситано Еворa icon
27'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
Кальдас icon
58'
Кальдас icon
90+6'
Текстовая трансляция
11'
Угловой
ГК Луситано Еворa - Угловой
12'
Угловой
ГК Луситано Еворa - Угловой
12'
Угловой
ГК Луситано Еворa - Угловой
27'
ГК Луситано Еворa - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Кальдас - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
54'
Угловой
Кальдас - Угловой
55'
Угловой
ГК Луситано Еворa - Угловой
58'
Кальдас - 2-ой Гол
64'
Угловой
Кальдас - Угловой
65'
Угловой
Кальдас - Угловой
66'
Угловой
ГК Луситано Еворa - Угловой
69'
Угловой
Кальдас - Угловой
80'
Угловой
Кальдас - Угловой
84'
Угловой
Кальдас - Угловой
90+1'
Угловой
Кальдас - Угловой
90+6'
Кальдас - 3-ий Гол

Превью матча Кальдас — ГК Луситано Еворa

Команда Кальдас в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-6. Команда ГК Луситано Еворa, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 17-9. Команда Кальдас в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. ГК Луситано Еворa забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Кальдас Кальдас
59%
ГК Луситано Еворa ГК Луситано Еворa
41%
Атаки
102
85
Угловые
8
5
Удары мимо ворот
8
5
Удары в створ ворот
3
2
Игры 8 тур
26.10.2025
Амаранте
1:0
УСК Паредес
Завершен
26.10.2025
АД Санжуанненсе
3:3
Варзим
Завершен
26.10.2025
Кальдас
2:1
ГК Луситано Еворa
Завершен
26.10.2025
УД Сантарем
1:2
Мафра
Завершен
26.10.2025
Амора
3:3
Академика
Завершен
26.10.2025
Атлетико Лиссабон
0:0
Ковильян
Завершен
26.10.2025
СУ 1 Дезембро
0:1
Белененсеш
Завершен
25.10.2025
Фафи
1:0
Гимарайш
Завершен
25.10.2025
AD Marco 09
1:1
Трофенсе
Завершен
Комментарии к матчу
