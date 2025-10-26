Смотреть онлайн Атлетико Лиссабон - Ковильян 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Португалия — Португалия. Лига 3. Футбол: Атлетико Лиссабон — Ковильян, 8 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадион да Тападинха.
Превью матча Атлетико Лиссабон — Ковильян
Команда Атлетико Лиссабон в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-6. Команда Ковильян, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-7. Команда Атлетико Лиссабон в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ковильян забивает 1, пропускает 1.