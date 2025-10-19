Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КАФ - Кубок Конфедерации : УСФА — Джолиба АК , 15 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

Превью матча УСФА — Джолиба АК

Команда УСФА в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 1-1. Команда Джолиба АК, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 19-7. Команда УСФА в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Джолиба АК забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Джолиба АК, в том матче победу одержали хозяева.