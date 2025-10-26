Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Аль-Масри - Триполи 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КАФ - Кубок Конфедерации: Аль-МасриТриполи, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Порт-Саид.

МСК, 15 тур, Стадион: Порт-Саид
КАФ - Кубок Конфедерации
Аль-Масри
19'
75'
Отменен
2 : 1
26 октября 2025
Триполи
90+7'
Аль-Масри icon
19'
Счет после первого тайма 1:0
Аль-Масри icon
75'
Триполи icon
90+7'
Текстовая трансляция
19'
Аль-Масри - 1-ый Гол
34'
Угловой
Триполи - Угловой
35'
Угловой
Триполи - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
53'
Угловой
Триполи - Угловой
57'
Угловой
Аль-Масри - Угловой
58'
Угловой
Триполи - Угловой
66'
Угловой
Аль-Масри - Угловой
75'
Аль-Масри - 2-ой Гол
90+3'
Угловой
Аль-Масри - Угловой
90+7'
Триполи - 3-ий Гол

Превью матча Аль-Масри — Триполи

Команда Аль-Масри в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11.

Статистика матча

Атаки
86
94
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
5
6
Игры 15 тур
26.10.2025
Аль-Масри
2:1
Триполи
Отменен
26.10.2025
Сахел
2:0
Nairobi United
Завершен
26.10.2025
Джолиба АК
2:1
УСФА
Завершен
26.10.2025
АС Отохо д'ойо
2:0
Ферровиярио Мапуто
Завершен
26.10.2025
Стелленбос
4:1
Club 15 de Agosto
Завершен
25.10.2025
Стад
2:1
Олимпик
Завершен
25.10.2025
Singida Black Stars
3:1
Фламбо Сентр
Завершен
25.10.2025
ФК Джваненг Галакси
1:1
ЗЕСКО Юнайтед
Завершен
24.10.2025
Касабланка
5:1
Котоко
Завершен
24.10.2025
Белуйздад
2:0
Hafia FC
Завершен
24.10.2025
Замалек
1:0
FC Dekadaha
Завершен
24.10.2025
Азам
7:0
KMKM
Завершен
19.10.2025
УСФА
0:1
Джолиба АК
Завершен
19.10.2025
Hafia FC
1:1
Белуйздад
Завершен
19.10.2025
Ферровиярио Мапуто
0:1
АС Отохо д'ойо
Завершен
18.10.2025
FC 15 de Agosto Guinea
-:-
Стелленбос
Отменен
17.10.2025
Триполи
-:-
Аль-Масри
Отменен
Комментарии к матчу
