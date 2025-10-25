Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн ФК Джваненг Галакси - ЗЕСКО Юнайтед 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КАФ - Кубок Конфедерации: ФК Джваненг ГалаксиЗЕСКО Юнайтед, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
КАФ - Кубок Конфедерации
ФК Джваненг Галакси
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
ЗЕСКО Юнайтед
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча ФК Джваненг Галакси — ЗЕСКО Юнайтед

Команда ФК Джваненг Галакси в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-3. Команда ЗЕСКО Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-3. Команда ФК Джваненг Галакси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ЗЕСКО Юнайтед забивает 1, пропускает 0.

Игры 15 тур
26.10.2025
Аль-Масри
2:1
Триполи
Отменен
26.10.2025
Сахел
2:0
Nairobi United
Завершен
26.10.2025
Джолиба АК
2:1
УСФА
Завершен
26.10.2025
АС Отохо д'ойо
2:0
Ферровиярио Мапуто
Завершен
26.10.2025
Стелленбос
4:1
Club 15 de Agosto
Завершен
25.10.2025
Стад
2:1
Олимпик
Завершен
25.10.2025
Singida Black Stars
3:1
Фламбо Сентр
Завершен
25.10.2025
ФК Джваненг Галакси
1:1
ЗЕСКО Юнайтед
Завершен
24.10.2025
Касабланка
5:1
Котоко
Завершен
24.10.2025
Белуйздад
2:0
Hafia FC
Завершен
24.10.2025
Замалек
1:0
FC Dekadaha
Завершен
24.10.2025
Азам
7:0
KMKM
Завершен
19.10.2025
УСФА
0:1
Джолиба АК
Завершен
19.10.2025
Hafia FC
1:1
Белуйздад
Завершен
19.10.2025
Ферровиярио Мапуто
0:1
АС Отохо д'ойо
Завершен
18.10.2025
FC 15 de Agosto Guinea
-:-
Стелленбос
Отменен
17.10.2025
Триполи
-:-
Аль-Масри
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Амур Амур
Трактор Трактор
11 Ноября
12:15
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Адмирал Адмирал
Автомобилист Автомобилист
11 Ноября
12:30
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Флорида Флорида
Вегас Вегас
11 Ноября
06:07
Коламбус Коламбус
Эдмонтон Эдмонтон
11 Ноября
04:37
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA