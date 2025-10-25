Смотреть онлайн ФК Джваненг Галакси - ЗЕСКО Юнайтед 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КАФ - Кубок Конфедерации: ФК Джваненг Галакси — ЗЕСКО Юнайтед, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча ФК Джваненг Галакси — ЗЕСКО Юнайтед
Команда ФК Джваненг Галакси в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-3. Команда ЗЕСКО Юнайтед, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 14-3. Команда ФК Джваненг Галакси в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. ЗЕСКО Юнайтед забивает 1, пропускает 0.